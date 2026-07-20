Cada saco encontrado no local pelos agentes pesa, aproximadamente, 50 quilos; todos foram levados para a 136 DP Foto Linha Verde
Carvoaria fechada em operação está sendo investigada
Ação aconteceu nesse domingo em Campos; Polícia Militar Ambiental apreendeu oito toneladas de carvão em 158 sacos
Carvoaria fechada em operação está sendo investigada
Ação aconteceu nesse domingo em Campos; Polícia Militar Ambiental apreendeu oito toneladas de carvão em 158 sacos
Pessoas em situação de rua têm atenção especial em Campos
A realidade em nível nacional também é refletida no município, onde a Assistência Social busca amenizar os impactos
Saúde alerta para o risco de doenças do período de inverno
Secretaria chama atenção especialmente para a necessidade de proteção contra meningite e disponibiliza vacinas
Programa fortalece cadeia produtiva do audiovisual
Iniciativa faz parte do II Festival Internacional Goitacá de Cinema, em parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense ,
Festejo de 274 anos realça fé em Nossa Senhora do Carmo
Devoção à santa começou no século XII, no Monte Carmelo, em Israel; mas, em Campos teve início em 1752
Processo Seletivo da Assistência Social já tem classificados
Resultado pode ser conferido no site do Instituto Consulplan, responsável pela organização do certame; são 236 vagas
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