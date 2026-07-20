Cada saco encontrado no local pelos agentes pesa, aproximadamente, 50 quilos; todos foram levados para a 136 DP - Foto Linha Verde

Cada saco encontrado no local pelos agentes pesa, aproximadamente, 50 quilos; todos foram levados para a 136 DP Foto Linha Verde

Publicado 20/07/2026 15:35

Campos – A 146ª Delegacia de Polícia (DP) de Guarus, em Campos dos Goytacazes (RJ) está investigando carvoaria clandestina fechada nesse domingo (19), na localidade de Chave do Paraíso, interior do município, em uma área de mil metros quadrado. Foram apreendidas quase oito toneladas do produto.

O material estava estocado em 158 sacos de aproximadamente 50 quilos cada, sendo levado para a DP. Embora não tivesse sido nenhuma prisão em flagrante, o proprietário da carvoaria, cuja identidade ainda não foi revelada, poderá ser penalizado, com base no artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais

A pena para responsável por instalação ou funcionamento de atividades potencialmente poluidoras sem licença ou autorização é de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, ou ambas cumulativamente; se a atividade exigir Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a punição pode ser dobrada.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) diz que realiza operações constantes para desmantelar carvoarias clandestinas no estado do Rio de Janeiro, que geralmente operam sem licenciamento em áreas de proteção ambiental, utilizando madeira extraída ilegalmente. No caso recente, os agentes encontraram fornos em funcionamento.

De acordo com o Linha Verde - programa específico do Disque Denúncia (21-22531177 e 03002531177), para que a população relate crimes contra o meio ambiente de forma totalmente anônima - Campos recebeu 187 denúncias ambientais desde janeiro deste ano, até agora. Uma delas levou os policiais à fiscalização.