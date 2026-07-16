A prefeitura apresentou o Termo de Ajustamento de Gestão em fevereiro de 2024 e o TCE aprovou por unanimidade - Foto César Ferreira/Comunicação

A prefeitura apresentou o Termo de Ajustamento de Gestão em fevereiro de 2024 e o TCE aprovou por unanimidade Foto César Ferreira/Comunicação

Publicado 16/07/2026 14:57

Campos – Candidatos classificados no processo seletivo da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Campos dos Goytacazes (RJ) devem ficar atentos à publicação do Diário Oficial do município. Está prevista para esta quinta-feira (16) a divulgação do calendário para entrega de documentação para a assinatura do termo de aceitação ou desistência da função e Comprovação de Requisitos e realização de Exames Médicos.

Segundo a secretaria, os documentos necessários e locais de entrega também serão divulgados nesta etapa. Os resultados da prova objetiva foram divulgados nessa quarta-feira (15), podendo ser acessado pelo candidato no site da banca organizadora, o Instituto

Consulplan (AQUI). Ao todo, são ofertadas 236 vagas.

A definição dos que estão contemplados é por ordem de classificação, comparada ao número de vagas. São 80 para Entrevistador Social; Orientador Social, 41; Técnico de Nível Superior em Serviço Social, 79; Técnico de Nível Superior em Psicologia, 36. Estão reservadas 10% para pessoas com deficiência e o mesmo percentual para pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

Profissionais de nível médio terão carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 2.149,00, enquanto os de nível superior vão cumprir 20 horas semanais com remuneração de R$ 2.627,00. As provas foram realizadas em junho, em cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) firmado com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) visando reforçar a rede de atendimento social do município.

O TAG foi apresentado pela Procuradoria Geral do Município em fevereiro de 2024, como proposta para regularização de quem é contratado pelo governo municipal e recebe por meio de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). O TCE aprovou por unanimidade e o prefeito à época, Wladimir Garotinho, classificou como “uma importante vitória”.