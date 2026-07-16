A prefeitura apresentou o Termo de Ajustamento de Gestão em fevereiro de 2024 e o TCE aprovou por unanimidade Foto César Ferreira/Comunicação
Consulplan (AQUI). Ao todo, são ofertadas 236 vagas.
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A prefeitura apresentou o Termo de Ajustamento de Gestão em fevereiro de 2024 e o TCE aprovou por unanimidade Foto César Ferreira/Comunicação
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