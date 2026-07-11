Dom Ferrería defende o enriquecimento da Igreja por meio de suas diferentes tradições litúrgicas e espirituais - Foto Antônio Filho/Divulgação

Dom Ferrería defende o enriquecimento da Igreja por meio de suas diferentes tradições litúrgicas e espirituais Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 11/07/2026 18:54

Campos – Nomeado Bispo da Diocese de Campos dos Goytacazes (RJ) - sucedendo Dom Roberto Gomes Guimarães, que faleceu no ano passado - no dia 8 de junho de 2011, pelo então Papa Bento XVI, Dom Roberto Francisco Ferrería Paz chega aos 15 anos de 15 anos do governo pastoral com a marca de bispo da reconciliação.

O reconhecimento nasce do fato de o representante da linha pós-Concílio Vaticano II atuar focado na renovação pastoral e social, porém, buscando diálogo com a linha tradicionalista Administração Apostólica São João Maria Vianney, liderada por Dom Fernando Rifan.

Católicos mais atentos observam que essa convivência harmoniosa já vinha sendo semeada timidamente, mas progrediu a partir do início da era Dom Ferrería em Campos, onde as aparições conjuntas dele e Dom Rifan estariam sustentadas na convivência harmônica e legítimo pluralismo, um dos pilares principais.

A conclusão é sustentada nos exemplos demonstrados por ambos de que as duas circunscrições eclesiásticas podem caminhar juntas, “enriquecendo a Igreja por meio de suas diferentes tradições litúrgicas e espirituais, desde que haja unidade na fé”. Essa defesa é feita pelo abertamente pelo bispo Diocesano de Campos.

HONRARIAS - A ratificação da pacificação realçou ainda mais no último dia oito, na Santa Missa em Ação de Graças pelos 15 anos de Dom Ferrería à frente da Diocese de Campos, que abrange 17 municípios do norte/noroeste fluminense. O celebrante foi Dom Rifan, juntamente com o pároco da Catedral e vigário-geral da Diocese, Monsenhor Leandro de Moraes Diniz.

Representantes de diversos segmentos da sociedade, sacerdotes e diáconos compareceram à Basílica Menor do Santíssimo Salvador. Por iniciativa do deputado estadual Vitor Junior, Dom Roberto recebeu Ferrería recebeu uma moção e o diploma Cristo Redentor, honrarias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

O prefeito de Campos, Frederico Paes, prestigiou, acompanhado da primeira-dama, Carla Paes. Também estavam presentes Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro; subsecretário de Turismo, Edvar Júnior; presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campos (CDL), Fábio Paes; vereadores de vários municípios; primeira-dama de Niterói, Fernanda Neves; entre outras personalidades.

ABRANGÊNCIA - “São 15 anos de uma missão que muito me honra, sendo o sétimo Bispo Diocesano de Campos.”, ressalta Dom Ferrería enfatizando que os fiéis dos 17 municípios que compõem a Diocese, nas regiões norte e noroeste, o abraçaram com afeto, desde o momento da sua chegada, em 2011.

“Em Campos, conheci os costumes de uma gente trabalhadora e honesta, que tem sua terra abençoada pelo Santíssimo Salvador”, reconhece o bispo concluindo emocionado: “Manifesto minha gratidão a Deus, pois vivo a melhor das missões de minha caminhada na vida religiosa”.

A diocese oficial e tradicional de Campos é ligada à Igreja Católica Apostólica Romana em plena comunhão com o Vaticano. Abrange também os municípios de São João da Barra, São Francisco do Itabapoana, São Fidélis, Cardoso Moreira, Cambuci, Italva, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Porciúncula, Natividade, Laje do Muriaé, Varre-Sai, Aperibé e São Józé de Ubá.