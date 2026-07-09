Além da qualidade diferenciada e da variedade de produtos, os preços nas feiras são considerados acessíveis - Foto Divulgação

Além da qualidade diferenciada e da variedade de produtos, os preços nas feiras são considerados acessíveis Foto Divulgação

Publicado 09/07/2026 19:07

Campos – Criada em 1991 pelo então prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Anthony Garotinho, a Feira da Roça foi uma iniciativa pioneira no interior do estado do Rio de Janeiro, focado na agricultura familiar. A estrutura é disponibilizada pelo governo municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e, de tão significativo, o programa acaba de ser tema de documentário.

Trata-se do trabalho “Toda Feira”, cuja estreia acontece nesta sexta-feira (10), no Casarão Cultural de Campos, no centro da cidade (Rua Salvador Corrêa, 117), focado nas histórias que envolvem o programa, que envolve cerca de 200 produtores da agricultura familiar do município cadastrados, atuando em cerca de 10 pontos.

São colocados à venda produtos de qualidade a preços acessíveis , de terça-feira a sábado, das 6h às 14h, na Praça da República; Parque Tamandaré; Penha; Parque Flamboyant; IPS; Turf Club; Jardim Carioca (Guarus); Praia do Farol de São Tomé; Parque Leopoldina; e distrito de Goitacazes, na Baixada Campista.

Para segurança de quem comercializa e na qualidade do que é comercializado há critérios a serem observados. Obrigatoriamente, o participante deve ser agricultor familiar, pescador ou artesão com produção sediada no município. A habilitação e o perfil de produtor são obtidos somente por quem estiver cadastrado.

O documentário “Toda Feira” é rico em detalhes e tem como proposta contribuir para a valorização da Feira da Roça de Campos. O lançamento (do filme e exposição) terá início às 19h, com entrada grátis. Com roteiro e direção de Tiago Fernandes e direção de fotografia de Victor van Ralse, o documentário tem duração de 26 minutos.

"Como todo documentário, ele nasce de uma ideia e uma vontade, que no nosso caso, foi registrar a feira pelo ponto de vista dos feirantes que plantam e fortalecem a agricultura familiar”, comenta Victor explicando que o passo seguinte, a produção, é ir para rua e encarar a realidade.

PASSO A PASSO - “Horas de filmagens, visitar as feiras dos locais que escolhemos como recorte (Praça da República, Salesiano, Flamboyant, IPS e Saco)”, realça o diretor enfatizando: “E chegamos a etapa final da montagem, onde o sentido do filme se formou e decidimos o rumo do filme”.

Victor resume : “Toda Feira se constrói pelas histórias dos feirantes; mas, também, ciente do seu material fílmico, construído com o ritmo de uma ida às ruas, com seu colorido e sons tão característicos". Ele pontua que o documentário , propõe um olhar sensível sobre um dos mais importantes espaços de convivência, cultura e economia popular da cidade.

“Mais do que um local de comercialização de alimentos, a Feira da Roça é apresentada como um território de encontros, saberes, tradições e fortalecimento da agricultura familiar”. O diretor resume que São registrados personagens, expressões culturais e a diversidade de produtos que fazem da feira um patrimônio vivo da identidade campista.

A assessoria dos diretores reforça que o trabalho foi inspirado em pesquisas desenvolvidas na área de alimentação e cultura durante um pós-doutorado de Tiago Fernandes ,na Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf): “O documentário aposta no audiovisual como ferramenta para ampliar o debate sobre patrimônio cultural e valorizar práticas tradicionais que resistem às transformações da sociedade contemporânea”.