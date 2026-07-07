Doses são aplicadas, diariamente, no Centro Municipal de Imunização, inclusive aos sábados e domingos Foto Igor Azeredo/Divulgação
Pneumo 20 protege o público infantil de várias doenças
Vacina é destinada às crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme critérios definidos pelo Ministério da Saúde
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Operação da PRF na BR-101 busca evitar sinistros
Ação no final da semana aplicou 106 multas por diferentes violações ao CTB e removeu 25 motocicletas ao pátio da PRF
Marca significativa em três meses de governo
Reajuste a servidores, avanço econômico e reforço na saúde marcam o início do governo Frederico Paes em Campos
Campos abre mais de mil empresas e cria 1,8 mil empregos em seis meses
Dados coincidem com os primeiros meses da gestão de Frederico Paes, que também anunciou reajuste para servidores e renovação de ambulâncias
Campistas tentam ouro no "mundial unificado"
Atletas do Paraesporte foram convocados por Zico; eles vão representar o Brasil na III Copa do Mundo que começa dia seis
AgroCoop expõe a força e criatividade do interior
Reunindo nomes nacionais de setores produtivos, o evento será encerrado neste sábado, com debates e atrações para a família
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