Doses são aplicadas, diariamente, no Centro Municipal de Imunização, inclusive aos sábados e domingos - Foto Igor Azeredo/Divulgação

Doses são aplicadas, diariamente, no Centro Municipal de Imunização, inclusive aos sábados e domingos Foto Igor Azeredo/Divulgação

Publicado 07/07/2026 18:23

Campos - “Essa vacina representa um grande avanço na prevenção de doenças causadas por 20 sorotipos diferentes do pneumococo”. O comentário é da enfermeira do Centro de Imunização da Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ), Yasmin Peixoto, ao incentivar os pais a vacinarem os filhos com a Pneumocócica 20-valente.

Também conhecida como Pneumo 20, a vacina começou a ser aplicada nessa segunda-feira (6), no Centro Municipal de Imunização. “Representa um importante avanço para a imunização infantil; é destinada às crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias que se enquadram nos critérios definidos pelo Ministério da Saúde”, ressalta Yasmin.

Segundo a enfermeira, a aplicação seguirá enquanto houver estoque das doses encaminhadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro: “Quase 100 doses do imunizante foram aplicadas neste primeiro dia. Para receber a vacina, é importante que os responsáveis levem o cartão de vacinação, um documento da criança e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS)”, pontua.

Yasmin explica que, a partir dessa documentação, a equipe avalia os critérios e verifica se a criança está apta a receber a dose, que protege contra pneumonia, meningite, otite média e infecções na corrente sanguínea. O atendimento no Centro de Imunização é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h (sendo das 8h às 17h, aos sábados, domingos e feriados).

PASSO A PASSO - A enfermeira realça que neste primeiro momento, a incorporação do imunizante ao calendário infantil ocorre de forma gradual, em período de transição com a vacina Pneumo 10: “Conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, o novo esquema prevê uma dose da 20 aos dois meses, uma da 10 aos quatro meses e outra dose de reforço da 20 aos 12 meses”.

Já no caso das crianças de quatro meses que receberam a primeira dose da Pneumo 10 aos dois meses de idade, Yasmin diz que irão receber uma dose da 20 aos quatro meses e uma de reforço da 20 aos 12 meses: “As que receberam a 10 aos dois e quatro meses de idade receberão uma de reforço da 20 aos 12 meses”.

Quanto às que têm mais de 12 meses e não receberam nenhuma dose da vacina, a profissional frisa que terão direito a uma dose da Pneumo 20: “As crianças que receberam as três doses da Pneumo 10 (dois meses, quatro meses e reforço aos 12 meses) não precisam receber a Pneumo 20, pois já estão com o esquema vacinal completo”, conclui.