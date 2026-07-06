As principais causas das apreensões foram condições precárias dos veículos e irregularidades documentais - Foto PRF/Divulgação

As principais causas das apreensões foram condições precárias dos veículos e irregularidades documentais Foto PRF/Divulgação

Publicado 06/07/2026 13:36

Campos - Imprudência e desrespeito à sinalização é responsável por cerca de 90% dos acidentes de trânsito na região urbana e rodoviária de Campos dos Goytacazes (RJ). Mais de 50% dos sinistros registrados envolvem veículos de duas rodas, principalmente nas rodovias BR-101 e RJ-356. Mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) busca reverter o quadro realizando operações em pontos estratégicos. Uma delas aconteceu no último final de semana e terá desdobramento.

A Operação Duas Rodas visa intensificar a fiscalização de motocicletas e reduzir a ocorrência de sinistros graves. Segundo a PRF, entre 8h e 17h de quinta-feira (2), no trecho da BR-101 entre os quilômetros 50 e 62, onde equipes da PRF concentraram esforços na verificação das condições dos veículos e da regularidade de seus condutores.

De 108 veículos fiscalizados, 25 motocicletas foram removidas ao pátio da PRF e aplicadas 106 multas por diferentes violações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As principais causas foram condições precárias dos veículos e irregularidades documentais; no entanto, nenhum caso de consumo de álcool na direção nem de prisão foi registrado.

A iniciativa faz parte de um cronograma permanente na região, motivada pelo alto índice de letalidade envolvendo principalmente veículos de carga e motociclistas na rodovia, cujo número apontado em Campos é preocupante, tanto na BR-101 quanto na RJ-356 Nos primeiros três meses do ano, o Hospital Ferreira Machado (HFM) tem contabilizados 2.063 atendimentos decorrentes de sinistros.

De acordo com a PRF, o maior volume de casos graves e mortes geralmente acontece nos finais de semana e em períodos de feriados prolongado. Lideram o ranking as motocicletas, com um volume de aproximadamente 55% de vítimas atendidas este ano no HFM; embora os carros de passeios estejam relacionados na maioria das mortes no trânsito.

No quadro geral, o fator crítico dos sinistros no trânsito é provocado por velocidade incompatível e consumo de álcool (tanto nas rodovias quanto no perímetro urbano). A PRF ratifica que com as ações permanentes voltadas à preservação da vida, busca coibir condutas de risco, retirar de circulação veículos em situação irregular e promover um trânsito mais seguro.