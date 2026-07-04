Comitiva seguiu na manhã deste sábado para o Rio de Janeiro, e no início da noite, viajou para a França - Foto Divulgação

Comitiva seguiu na manhã deste sábado para o Rio de Janeiro, e no início da noite, viajou para a França Foto Divulgação

Publicado 04/07/2026 23:26

Campos - Embaixador das Olimpíadas Especiais Brasil, Zico foi o responsável por anunciar a convocação oficial dos 16 atletas que representarão o país na III Copa do Mundo de Futebol Unificado. O torneio é promovido pela Special Olympics em Paris. A abertura será terça-feira (6), com jogos até o dia 11.

Todos os convocados são integrantes da equipe do projeto socioesportivo Paraesporte/Uenf/Enel, de Campos dos Goytacazes (RJ). Eles embarcaram para a capital francesa no início da noite deste sábado (4). Otimista e confiante, o treinador Guilherme Cruz Júnior diz que os atletas estão preparados para uma boa apresentação e buscar uma medalha de ouro.

O presidente do Paraesporte, Raphael Thuin, endossa: “A equipe tem chances de conquistar mais uma medalha. Os atletas estão integrados e tiveram um treinamento mais intenso. Não podemos esquecer que na II Copa do Mundo, em Detroit, nos Estados Unidos, em 2022, a nossa equipe foi brilhante e conquistou a medalha de bronze”.

Os atletas convocados por Zico são: Gabriel Gama, Sergio Miguel Silva , Pedro Henrique Nogueira, John Harison Santos, Arthur Ferreira, Ryan Machado, Davi dos Santos, Daniel Gomes, Luiz Eduardo Gomes, João Victor Manhães, Carlos Eduardo Gomes, Gustavo Gonçalves, Wallace Soares, Marcos Vinicius Azevedo, Carlos Eduardo Azevedo, Matheus Silva.