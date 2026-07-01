A área proporciona aos seus visitantes céu estrelado de alto valor científico, educativo e turístico Foto Samir Mansur/Divulgação
Unidade ambiental do Inea recebe classificação inédita
Parque Estadual do Desengano abrange parte dos municípios de Santa Maria Madalena, São Fidélis e Campos dos Goytacazes
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Prefeito anuncia reajuste de 4,26% para servidores
Medida se soma ao pagamento em dia dos salários e da primeira parcela do 13º, movimentando a economia local
AgroCoop reúne nomes nacionais do agro em Campos no final de semana
Evento acontece de quinta a sábado, focado em debates sobre desafios e oportunidades do agronegócio brasileiro
Ferreira Machado realiza captação de órgãos, pela sexta vez no ano
Procedimento aconteceu terça-feira, conduzido pela equipe do NF Transplantes; doadora tinha 40 anos e teve morte encefálica
"Interior AgroCoop" discutirá propostas visando transformar o agro fluminense
Agricultura 4.0, conectividade, bioenergia, sustentabilidade e inovação estarão entre os principais temas
Empresas Juniores terão encontro de conexão focado na região norte
Organizado pela Subsecretaria de Ciência e Tecnologia de Campos, evento será sábado no Palácio da Cultura, de 9h às 18h
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