A área proporciona aos seus visitantes céu estrelado de alto valor científico, educativo e turístico - Foto Samir Mansur/Divulgação

A área proporciona aos seus visitantes céu estrelado de alto valor científico, educativo e turístico Foto Samir Mansur/Divulgação

Publicado 01/07/2026 14:29

Campos/Região– Mais antiga unidade de conservação do estado do Rio de Janeiro, o Parque Estadual do Desengano, na região norte fluminense, alcança reconhecimento internacional inédito na América Latina. Trata-se do certificado Dark Sky Park, emitido pela DarkSky International (Associação Internacional dos Céus Escuros), organização dedicada ao combate à poluição luminosa e à proteção dos céus noturnos.

Administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o Parque do Desengano abrange os municípios de Campos dos Goytacazes, Santa Maria Madalena e São Fidelis . De acordo com a certificação, a área de preservação possui níveis baixos de poluição luminosa, fundamentais ao astroturismo.

A constatação foca também na fomentação da proteção à adversidade noturna e garantia da preservação científica de céus estrelados. Segundo o biólogo do Inea, Samir Mansur, devido à baixa luminosidade urbana, o parque é capaz de proporcionar aos seus visitantes tamanha beleza da natureza: a visualização de um céu absurdamente estrelado.

Mansur pontua que a imagem do céu estrelado foi registrada por ele no dia 20 de junho, no topo da montanha mais alta do Parque Estadual do Desengano, a 1.761 metros de altitude: “A unidade de conservação é detentora do certificado Dark Sky Park (local de observação de céu escuro), título inédito na América Latina, devido à baixa luminosidade urbana”, ratifica.

ALTO VALOR - De acordo com divulgação do Inea, o título reconhece o Parque Estadual do Desengano como uma unidade de conservação de qualidade excepcional para a observação do ambiente celeste: “Isso porque a região mantém baixos níveis da chamada poluição luminosa permitindo a observação de um céu estrelado de alto valor científico, educativo e turístico”, frisa.

O Parque Estadual do Desengano foi criado por meio do Decreto-Lei Estadual nº 250, de 13 de abril de 1970. Totalizando 21.365,82 hectare de área de Mata Atlântica, é classificado como um verdadeiro santuário ecológico, tendo como ponto culminante o Pico do Desengano, com 1.761 metros de altitude, cujo trajeto para trilha exige experiência e preparo físico.

Do topo é possível observar parte da região serrana e do norte fluminense. Há ainda outras atrações turísticas, como as cachoeiras da Cascata, do Mocotó e Tombo D’Água. Primeiro e único Dark Sky Park da América Latina, o Parque Estadual do Desengano é apontado como “forte atrativo, atraindo entusiastas para observar a Via Láctea e constelações a olho nu”.