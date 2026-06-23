Lançamento da pedra fundamental, dia 21 de março deste ano, foi prestigiado por inúmeras personalidades - Foto Divulgação

Lançamento da pedra fundamental, dia 21 de março deste ano, foi prestigiado por inúmeras personalidades Foto Divulgação

Publicado 23/06/2026 18:02

Campos – Projetado há cerca de duas décadas; mas com pedra fundamental lançada, efetivamente, somente no dia 21 de março deste ano, o Complexo Logístico Industrial Farol/Barra do Furado -entre Campos dos Goytacazes e Quissamã, na região norte do estado do Rio de Janeiro -gera expectativas quanto ao início da construção.

A previsão é que as obras comecem ainda este ano com geração de aproximadamente 700 empregos diretos e 1.400 indiretos. O projeto original previa investimentos dos governos de Campos, Quissamã, do Estado e Federal; porém, a partir da retomada, ficou definido que será integralmente financiado pela empresa privada BR Offshore, a um custo estimado em R$ 950 milhões.

Em fase final de licenciamento ambiental, o projeto foi revitalizado graças a investidas em conjunto, com a presença do à época vice-prefeito de Campos, Frederico Paes; do então prefeito Wladimir Garotinho; do prefeito de Quissamã, Marcelo Batista; e do presidente da BR Offshore, Ricardo Vianna.

Todos participaram do lançamento da pedra fundamental, na foz do Canal das Flechas, na divisa dos dois municípios. O próximo passo será o 1º Workshop “Cadeia de Suprimentos na Reciclagem de Embarcações”, dia sete de julho, das 8h30 às 17h, no Instituto Federal Fluminense (IFF) – Campus Centro, em Campos.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação, Marcelo Neves, diz que uma grande oportunidade se abre para as empresas que desejam oferecer serviços e produtos para o futuro Complexo Logístico: “Será o 1º Workshop “Cadeia de Suprimentos na Reciclagem de Embarcações”.

APRESENTAÇÕES - Neves explica que o objetivo do evento será apresentar a empresas de Campos e municípios vizinhos o potencial do mercado de reciclagem de navios para que possam oferecer serviços e produtos a essa nova atividade: “O workshop tem apoio institucional da prefeitura de Campos, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Sebrae e Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic)”.

De acordo com a programação, durante todo o dia, ocorrerão palestras com especialistas da Petrobras, Centro de Estudos para Sistemas Sustentáveis da Universidade Federal Fluminense (CESS-UFF), Firjan, Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval), Kincaid Advogados, Destry Energy e BR Offshore.

“Ao final do workshop, empresas participantes poderão fazer apresentações institucionais para a BR Offshore, que está implantando em Barra do Furado uma instalação de reciclagem de embarcações e estará cadastrando empresas para a futura cadeia de suprimentos do seu empreendimento”, pontua o secretário que resume o projeto.

OPORTUNIDADES - “Entre as principais atividades do complexo estará a reciclagem das plataformas de petróleo e gás offshore que chegaram ao fim de sua vida útil ou deixaram de ser economicamente viáveis”. Neves assinala que a atividade envolve diversas etapas, com potencial de gerar muitas oportunidades para empresas de engenharia e atividades offshore, operações marítimas, setor metalomecânico, meio ambiente e gestão de resíduos.

“Estamos diante de uma grande oportunidade de desenvolver a economia de Campos e da região a partir do litoral”, frisa neves garantindo: “A prefeitura de Campos está empenhada não apenas em oferecer todas as condições para que a obra do Complexo Logístico aconteça, mas principalmente para que as empresas locais se capacitem e possam oferecer produtos e serviços, contratando mão de obra local”.

Na avaliação do empresário Ricardo Vianna, uma importante janela se abre na parceria entre poder público e iniciativa privada: “A BR Offshore tem tido um relacionamento muito próximo à Prefeitura de Campos com o objetivo de identificar a potencial geração de empregos a partir do nosso empreendimento e apoiá-la nos processos de qualificação dos trabalhadores para aquelas atividades a serem realizadas em Barra do Furado”.