Nisia Trindade aborda no livro as desigualdades sociais e os impactos da pandemia na sociedade brasileira - Foto Ueslei Marcelino/Divulgação

Nisia Trindade aborda no livro as desigualdades sociais e os impactos da pandemia na sociedade brasileira Foto Ueslei Marcelino/Divulgação

Publicado 19/06/2026 13:16 | Atualizado 19/06/2026 13:44

Campos – Dois eventos importantes marcam a visita da ex-ministra da Saúde, Nisia Trindade, a Campos dos Goytacazes (RJ), no dia 23 de junho: a aula magna do Campus Guarus do Instituto Federal Fluminense, às 14h30, e o lançamento do livro "Ainda Há Tempo: a pandemia de covid-19 e a transformação do futuro", das 17h às 19h.

Também ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - principal instituição pública de ciência, tecnologia, inovação em saúde da América Latina -, Nisia Trindade é considerada uma das personalidades mais relevantes da saúde pública brasileira. A aula no IFF terá como tema “Desafios da Saúde no Brasil: como chegar onde as pessoas estão?”.

O evento será aberto ao público em geral, com expectativa de propor uma reflexão sobre os desafios de levar saúde de qualidade a todos os cantos do Brasil; além do papel da educação, da pesquisa e do Sistema Único de Saúde (SUS) nessa missão, inspirando estudantes, profissionais da área e a sociedade em geral.

O lançamento do livro está programado para a Casa de Cultura Villa Maria (Rua Baronesa da Lagoa Dourada, 234, centro de Campos). Na obra, a ex-ministra aborda temas centrais para a compreensão da pandemia e de seus impactos no Brasil. Um deles trata dos bastidores e da articulação que possibilitou a incorporação da vacina ao SUS, um dos assuntos polêmicos da época.

TEMAS ATUAIS - Entre os pontos ressaltados pela autora, há, ainda, o enfrentamento ao negacionismo científico e, em particular, ao negacionismo médico no Brasil e em outros países; a responsabilidade do governo federal na indução ao uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a covid-19; e memória, perdas, superação e os legados da covid-19 para o Brasil.

O livro aborda também as desigualdades sociais e os impactos da pandemia na sociedade brasileira e fala das mudanças climáticas e seus efeitos sobre a saúde pública. Nísia é socióloga, pesquisadora e gestora; foi a primeira mulher a presidir a Fiocruz (Fiocruz), instituição que liderou durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19.

O currículo da ex-ministra aponta iniciativas bastante relevantes na área da saúde pública em nível nacional. De 2023 a 2025, ela esteve à frente do Ministério da Saúde, conduzindo ações para a reconstrução do SUS, o fortalecimento da atenção primária e a retomada da ciência como base das políticas públicas de saúde.