Durante evento, sábado, na Escola Municipal Carlos Chagas, as famílias receberam orientações das equipes Foto Semapi/Divulgação
Assentamentos têm atenção especial na emissão de Inscrição Estadual e CAF
Atendimento a agricultores acontece através da Secretaria de Agricultura de Campos, por meio da Casa do Produtos Rural
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HFM treina equipes sobre protocolos de proteção focada em pacientes
Medida será adotada durante o ano, acompanhando protocolos assistenciais e as necessidades identificadas pelas equipes
Prefeito reconhece o valor dos servidores aposentados e cria auxílio assistencial
Benefício abrange também pensionistas; foi anunciado durante reunião com representantes do Sindicato dos Servidores
IBGE inscreve para atuações no Censo Agropecuário, com 133 vagas no Rio
Remunerações variam até R$ 4.008,00; Campos, São Francisco e Itaperuna estão entre os municípios contemplados
Dois engenheiros de Campos destacados com ‘honraria’ pela Firjan Norte
Celebração foi marcada pela 23ª edição da Medalha Construtor do Desenvolvimento Regional, quarta-feira à noite, em Campos
‘Centro+Seguro’ faz segurança ampliada na região central de Campos
Programa foi lançado recentemente pelo governo municipal; objetivo é fortalecer a sensação de segurança na cidade
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