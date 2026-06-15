Durante evento, sábado, na Escola Municipal Carlos Chagas, as famílias receberam orientações das equipes - Foto Semapi/Divulgação

Durante evento, sábado, na Escola Municipal Carlos Chagas, as famílias receberam orientações das equipes Foto Semapi/Divulgação

Publicado 15/06/2026 13:35

Campos – Famílias assentadas da reforma agrária nos assentamentos Cícero Guedes e Zumbi dos Palmares, em Campos dos Goytacazes (RJ), recebem atenção especial do governo municipal, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural. Sábado (13), elas foram atendidas na Escola Municipal Carlos Chagas, sobre emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e da Inscrição Estadual.

A atividade foi desenvolvida através da Casa do Produtor Rural, envolvendo, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e outras instituições parceiras. As ações foram organizadas pela Coordenação Regional do Pro-Semeia, por meio da Universidade Federal Fluminense (UFF), em conjunto com o Movimento Sem Terra (MST) do Norte Fluminense.

O Pro-Semeia (Programa Nacional de Formação em Assistência Técnica e Extensão Rural para Assentamentos de Reforma Agrária e Contribuições para a Agenda 2030), é uma realização do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Incra e Universidade Federal de Goiás (UFG), com a Fundação RTVE como proponente.

Participam 19 coordenações regionais formadas por universidades e institutos federais em 13 estados do país. A Secretaria de Agricultura destaca que vem atuando na emissão dos documentos com frequência em diferentes localidades de Campos, realizando mutirões e atendimentos voltados aos trabalhadores rurais.

“O CAF e a Inscrição Estadual são instrumentos importantes para que os agricultores familiares possam acessar programas de compras públicas, crédito rural, assistência técnica e outras políticas públicas ligadas ao desenvolvimento da produção no campo”, realça. A atenção especial aos assentamentos ocorre desde quando o prefeito era Wladimir Garotinho.