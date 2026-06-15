Treinamento reuniu enfermeiros, técnicos, auxiliares e acadêmicos para atualização dos protocolos assistenciais Foto Isabella Corrêa/Divulgação
HFM treina equipes sobre protocolos de proteção focada em pacientes
Medida será adotada durante o ano, acompanhando protocolos assistenciais e as necessidades identificadas pelas equipes
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Prefeito reconhece o valor dos servidores aposentados e cria auxílio assistencial
Benefício abrange também pensionistas; foi anunciado durante reunião com representantes do Sindicato dos Servidores
IBGE inscreve para atuações no Censo Agropecuário, com 133 vagas no Rio
Remunerações variam até R$ 4.008,00; Campos, São Francisco e Itaperuna estão entre os municípios contemplados
Dois engenheiros de Campos destacados com ‘honraria’ pela Firjan Norte
Celebração foi marcada pela 23ª edição da Medalha Construtor do Desenvolvimento Regional, quarta-feira à noite, em Campos
‘Centro+Seguro’ faz segurança ampliada na região central de Campos
Programa foi lançado recentemente pelo governo municipal; objetivo é fortalecer a sensação de segurança na cidade
Dia dos Namorados gera expectativa de vendas 2% maiores no comércio
lojistas oferecem desconto na compra à vista ou parcelamento em até 10 vezes, para que ninguém deixe presentear
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