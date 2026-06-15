Treinamento reuniu enfermeiros, técnicos, auxiliares e acadêmicos para atualização dos protocolos assistenciais - Foto Isabella Corrêa/Divulgação

Treinamento reuniu enfermeiros, técnicos, auxiliares e acadêmicos para atualização dos protocolos assistenciais Foto Isabella Corrêa/Divulgação

Publicado 15/06/2026 12:42

Campos - Enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e acadêmicos que realizam estágio no Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes (RJ) estão sendo capacitados, com foco na atualização dos protocolos de segurança do paciente, visando prevenção e manejo das Lesões por Pressão (LPP). A iniciativa acontece por meio da Direção de Enfermagem e do Núcleo de Educação Permanente (NEP).

Na última sexta-feira (12), a enfermeira especialista em feridas Ângela Carlos, reforçou as práticas assistenciais relacionadas à prevenção de lesões que podem surgir em pacientes submetidos a longos períodos de internação ou com mobilidade reduzida. “O núcleo é um importante elo entre os diversos serviços da enfermagem e os processos de cuidado ao paciente”, explica o responsável pelo NEP, Washington Oliveira.

De acordo com Oliveira, a iniciativa integra um programa contínuo de qualificação profissional desenvolvido pelo hospital: “Nosso papel é organizar e fortalecer a assistência por meio da atualização constante das equipes. Todos os profissionais já possuem sua formação, mas os protocolos são revisados periodicamente e precisam acompanhar as melhores práticas”.

A promoção de treinamentos frequentes tem o objetivo de garantir segurança, qualidade e excelência no atendimento: “A escolha do tema atende a uma necessidade presente em diferentes setores da unidade. As lesões por pressão podem ocorrer em qualquer área do hospital, especialmente em pacientes que permanecem por longos períodos acamados”, pontua.

REDUÇÃO DE RISCOS - Oliveira justifica que quem leva muito tempo acamado necessita de cuidados específicos: “Estamos reforçando medidas preventivas para reduzir esses riscos e garantir uma assistência cada vez mais segura”. A coordenadora de Enfermagem do Centro de Terapia Intensiva (CTI) do HFM, Letycia Sardinha, ratifica a importância do treinamento.

“A educação permanente é uma estratégia fundamental para manter as equipes atualizadas e preparadas para os desafios diários da assistência hospitalar”. Sardinha assinala que o projeto é contínuo, construído a partir das demandas identificadas nos diversos setores do hospital, e que a cada mês é abordado um tema diferente.

“O objetivo é ampliar o alcance das capacitações e garantir que cada vez mais profissionais sejam treinados. Isso é importante para o paciente, para a qualidade do serviço prestado e também para a gestão da unidade”. A coordenadora adianta que a capacitação será repetida para outras turmas, permitindo que um número maior de profissionais participe das atividades.