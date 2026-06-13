A partir de março, agentes estarão atuando na busca de informações para produção de estatísticas sobre o setor agropecuário Foto Divulgação
IBGE inscreve para atuações no Censo Agropecuário, com 133 vagas no Rio
Remunerações variam até R$ 4.008,00; Campos, São Francisco e Itaperuna estão entre os municípios contemplados
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Dois engenheiros de Campos destacados com ‘honraria’ pela Firjan Norte
Celebração foi marcada pela 23ª edição da Medalha Construtor do Desenvolvimento Regional, quarta-feira à noite, em Campos
‘Centro+Seguro’ faz segurança ampliada na região central de Campos
Programa foi lançado recentemente pelo governo municipal; objetivo é fortalecer a sensação de segurança na cidade
Dia dos Namorados gera expectativa de vendas 2% maiores no comércio
lojistas oferecem desconto na compra à vista ou parcelamento em até 10 vezes, para que ninguém deixe presentear
Corretores falsos na ‘mira’ dos cartórios, que alertam contra os golpes
Registro de Imóveis do Brasil - seção Rio de Janeiro aponta índice elevado no norte/noroeste, com Campos em destaque no ranking
Gabaritos de provas da Assistência Social saem nesta segunda e resultado em julho
Provas do Processo Seletivo foram aplicadas nesse domingo. São 236 vagas temporárias e de cadastro de reserva para cargos
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