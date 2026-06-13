A partir de março, agentes estarão atuando na busca de informações para produção de estatísticas sobre o setor agropecuário - Foto Divulgação

A partir de março, agentes estarão atuando na busca de informações para produção de estatísticas sobre o setor agropecuário Foto Divulgação

Publicado 13/06/2026 13:22

Campos/Região – Com oferta de 133 vagas temporárias para o estado do Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está inscrevendo, desde essa sexta-feira (12), para um novo processo seletivo simplificado, visando contratar profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Vários municípios do norte/noroeste fluminense estão contemplados.

Há vagas para Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana, São Fidelis, Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, além de outras cidades do interior. As remunerações variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, a depender da função exercida. Também serão pagos auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame. O prazo começou às 10h dessa sexta-feira e vai até as 23h do dia 1º de julho de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 53,00. As oportunidades estão distribuídas em cinco funções.

Os contratos são temporários (de até 12 meses), podendo ser prorrogados conforme a necessidade da operação censitária. No estado do Rio, as vagas estão distribuídas entre as funções de Agente Censitário Administrativo (40), Agente Censitário de Informática (31), Agente Operacional Regional (15), Agente Censitário Regional (15) e Agente Censitário Supervisor (32).

De acordo com o edital, as vagas são destinadas a atividades administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico: “Entre as atribuições previstas estão o acompanhamento da coleta de dados em campo, a gestão de equipes de recenseadores, o suporte em tecnologia da informação, além da organização administrativa dos postos de coleta”.

O processo seletivo será realizado com base na Lei nº 8.745/1993, que regula a contratação por tempo determinado para atender interesse público. O Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola é uma das principais pesquisas estruturais conduzidas pelo IBGE, essencial para a produção de informações estatísticas sobre o setor agropecuário no Brasil. Terá início em março de 2027