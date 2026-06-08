Rodrigo Carvalho considera o Processo Seletivo mais um avanço da prefeitura na valorização dos profissionais - Foto Divulgação

Rodrigo Carvalho considera o Processo Seletivo mais um avanço da prefeitura na valorização dos profissionais Foto Divulgação

Publicado 08/06/2026 13:21

Campos – Em cumprimento a um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) firmado com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ ), o governo de Campos dos Goytacazes iniciou, nesse domingo (7) a aplicação das provas objetivas do Processo Seletivo para a área da Assistência Social. O resultado final deve ser divulgado em julho.

São 236 vagas temporárias imediatas e também para formação de cadastro de reserva. A iniciativa também e visa reforçar a rede de atendimento social do município. As provas foram aplicadas em cinco locais. Na parte da manhã, participaram os candidatos ao cargo de Orientador Social (nível médio); à tarde foram os inscritos para Entrevistador Social e Técnico de Nível Superior nas áreas de Serviço Social e Psicologia realizarem a prova.

Responsável pela organização, o Instituto Consulplan deve publicar o gabarito a partir das 16h desta segunda-feira (8) no portal da prefeitura. O secretário de Assistência Social e Cidadania, Rodrigo Carvalho explica que a prova objetiva teve caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos é classificatória.

“Há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e outros 10% para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas”, pontua acentuando que os profissionais de nível médio terão carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 2.149,00, enquanto os de nível superior vão cumprir 20 horas semanais com remuneração de R$ 2.627,00.

DISPONIBILIDADES - Rodrigo considera o Processo Seletivo mais um avanço da prefeitura na valorização: “Essas vagas disponibilizadas vão reforçar o trabalho que vem sendo construído com muita eficácia na rede de Assistência Social em nosso município, que já dispõe de equipes extremamente qualificadas em nossos equipamentos”.

O secretário enfatiza que a iniciativa do prefeito Frederico Paes de realizar o certame veio de forma muito positiva para quem é da área: “São mais de 200 oportunidades. Estamos na expectativa para concluir esse processo e acolher os nossos novos profissionais”. Estão disponibilizadas 236 vagas, para Entrevistador Social (80) Orientador Social (41); Técnico de Nível Superior em Serviço Social (79); e Técnico de Nível Superior em Psicologia (36).

Os gabaritos também estarão serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. De acordo com o edital, o candidato que desejar entrar com recursos terá um dia útil, a partir desta terça-feira (9), pelo Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à sua inscrição.