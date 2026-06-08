Rodrigo Carvalho considera o Processo Seletivo mais um avanço da prefeitura na valorização dos profissionais Foto Divulgação
Gabaritos de provas da Assistência Social saem nesta segunda e resultado em julho
Provas do Processo Seletivo foram aplicadas nesse domingo. São 236 vagas temporárias e de cadastro de reserva para cargos
Gabaritos de provas da Assistência Social saem nesta segunda e resultado em julho
Provas do Processo Seletivo foram aplicadas nesse domingo. São 236 vagas temporárias e de cadastro de reserva para cargos
Escolas de Campos entram em seleção do MEC na área de experiências
Pelo segundo ano, a rede municipal é destaque em Experiências Inspiradoras de Gestão e de Projetos Pedagógicos de Educação Integral
Abordagem social busca acolhimento para quem vive em situação de rua
Iniciativa envolve equipes da Assistência Social e da Saúde; abordados são encaminhados para serviços e atendimentos
Corpus Christi não fecha o comércio, mas fiéis mantêm a tradição
Por meio da CCT, comércio em Campos pode funcionar neste feriado nacional de Corpus Christi; tradição da celebração é mantida
Mais segurança no Centro Histórico de Campos, através da Guarda Civil
Programa lançado na noite dessa segunda-feira, busca recuperação, valorização e fortalecimento do centro comercial
Firjan se propõe a ser um elo entre o setor produtivo na região norte
Crédito, inovação e competitividade compõem a pauta; federação conecta empresas a oportunidades estratégicas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.