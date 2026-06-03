Os tradicionais tapetes, com símbolos da fé católica, começam a ser montados na manhã desta quinta-feira - Foto Divulgação

Os tradicionais tapetes, com símbolos da fé católica, começam a ser montados na manhã desta quinta-feira Foto Divulgação

Publicado 03/06/2026 16:17

Campos – Garantido pela 7ª Cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), o comércio de Campos dos Goytacazes (RJ) está autorizado a funcionar nesta quinta-feira (4), feriado nacional de Corpus Christi. A informação é do presidente do Sindicato do Comércio Varejista (SIindivarejo), Joilson Barcelos.

Segundo o empresário, quem optar por abrir terá de cumprir carga de seis horas trabalhadas com 15 minutos de lanche: “O pagamento da hora extra desse dia é de 100% em relação ao valor da hora normal. A empresa também poderá fazer a compensação com um dia de folga”.

Barcelos ressalta que, embora seja ponto facultativo para as instituições públicas municipais, estaduais e federais (exceto nos serviços essenciais como rede de saúde ou segurança), na sexta-feira (5) o funcionamento no comércio será normal: “Assim como no sábado (6), as lojas poderão abrir sem nenhuma restrição”.

No feriado de Corpus Christi, os católicos relembram a Última Ceia, quando Jesus compartilhou o pão e o vinho com seus discípulos, instruindo-os a repetir o gesto em sua memória. A celebração foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264 após o "Milagre de Bolsena" na Itália quando uma hóstia teria sangrado durante a missa.

Tradicionalmente, são montados tapetes no trecho por onde a procissão de Corpus Christi percorre nas ruas do centro da cidade, com chegada na Catedral do Santíssimo Salvador. A montagem representa passagens bíblicas e símbolos da fé católica desenhados no chão por fiéis e voluntários.

MAIS DE 60 TAPETES - As confecções dos painéis em Campos começam nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, em Campos, envolvendo estudantes, grupos de paróquias e pastorais. O material utilizado é serragem colorida, sal, pó de café, flores e outros elementos decorativos.

Todo o trecho estará sendo interditado pela Guarda Civil Municipal costuma montar esquemas especiais com bloqueios viários . A procissão terá início às 16h, com saída do Santuário Diocesano Eucarístico, localizado na Praça Tiradentes, na Avenida Alberto Torres.

Na chegada do trajeto, haverá a Santa Missa Campal, no palco montado pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL) em frente à Catedral Basílica Menor de São Salvador. Toda organização é do Bispado, com apoio do governo municipal, por meio dos serviços de diversas secretarias.

Segundo o Padre Walas Maciel, organizador da celebração, serão confeccionados 63 tapetes, medindo 3x5m cada, no entorno da Praça do Santíssimo Salvador, Avenida Alberto Torres e nas ruas Barão de Miracema e Tenente Coronel Cardoso, até o Colégio Eucarístico.