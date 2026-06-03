Os tradicionais tapetes, com símbolos da fé católica, começam a ser montados na manhã desta quinta-feira Foto Divulgação
Corpus Christi não fecha o comércio, mas fiéis mantêm a tradição
Por meio da CCT, comércio em Campos pode funcionar neste feriado nacional de Corpus Christi; tradição da celebração é mantida
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Mais segurança no Centro Histórico de Campos, através da Guarda Civil
Programa lançado na noite dessa segunda-feira, busca recuperação, valorização e fortalecimento do centro comercial
Firjan se propõe a ser um elo entre o setor produtivo na região norte
Crédito, inovação e competitividade compõem a pauta; federação conecta empresas a oportunidades estratégicas
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HFM capta órgãos pela quarta vez no ano e reforça lista de transplantes
Entre os órgãos está um coração, levado para o Rio de Janeiro em uma aeronave da Secretaria Estadual de Saúde, nessa quarta-feira
Governo de Campos articula estratégias de desenvolvimento com Porto do Açu
Movimento é liderado pelo prefeito Frederico Paes, visando unir forças capazes de gerar renda e empregos em nível regional
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