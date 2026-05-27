Da esquerda para a direita: Gustavo Vianna ,Eduardo Kentz, Mauro Silva, Vinicius Patel, Wanderson Primo, e Felipe Knust - Foto Divulgação

Da esquerda para a direita: Gustavo Vianna ,Eduardo Kentz, Mauro Silva, Vinicius Patel, Wanderson Primo, e Felipe Knust Foto Divulgação

Publicado 27/05/2026 21:43

Campos – Planejamento de ações conjuntas voltadas para a geração de emprego, a qualificação profissional para as vagas do futuro e a capacitação de empresas locais para o fornecimento de insumos e serviços ao porto do Açu, em São João da Barra. A estratégia é articulada pelo governo de Campos dos Goytacazes (RJ), junto à Prumo Logística, administradora do complexo portuário.

A iniciativa busca integrar forças para obter resultados econômicos reais, gerando emprego e renda, além de preparar o norte do estado do Rio de Janeiro para o cenário de transição energética e para a necessária diversificação econômica no período pós-royalties do petróleo.

A pauta será pontuada entre o prefeito Frederico Paes e o CEO do Porto do Açu, Eugênio Figueiredo, em encontro previsto para a primeira quinzena de junho. Nesta quarta-feira (27), representantes da Prumo e da prefeitura reuniram-se no Rio de Janeiro, para definir a linha das tratativas,

A reunião de Relações Institucionais contou com a presença de Eduardo Kentz, diretor ESG e de Relações Institucionais da Prumo, e de Mauro Silva, secretário de Relações Institucionais de Campos, além dos gerentes de sustentabilidade da empresa, Gustavo Vianna e Wanderson Primo, e do subsecretário de Desenvolvimento Econômico do município, Felipe Knust.

Mauro Silva explica que como o desenvolvimento regional não ocorre de forma isolada, a estratégia prevê uma articulação conjunta junto aos governos estadual e federal para acelerar investimentos em infraestrutura. O secretário ressalta a importância da liderança de Frederico Paes para o impacto das articulações.

“A articulação do prefeito, combinada ao peso econômico do Porto do Açu e à união da classe política, será de extrema importância para viabilizar as obras da Ferrovia EF-118 e as melhorias na rodovia RJ-244, beneficiando a logística e a economia de toda a região”. Mauro considera a iniciativa fundamental para o desenvolvimento regional como um todo.