Da esquerda para a direita: Gustavo Vianna ,Eduardo Kentz, Mauro Silva, Vinicius Patel, Wanderson Primo, e Felipe Knust Foto Divulgação
Governo de Campos articula estratégias de desenvolvimento com Porto do Açu
Movimento é liderado pelo prefeito Frederico Paes, visando unir forças capazes de gerar renda e empregos em nível regional
Governo de Campos articula estratégias de desenvolvimento com Porto do Açu
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Consórcio Público e universidade fazem parceria em Núcleo de Inteligência
Lançamento está previsto para sexta-feira, em Campos; iniciativa é focada na governança e desenvolvimento das cidades
Prefeito quer FMIJ transformada em "menina dos olhos do governo"
Vários programas e atividades são desenvolvidos pela fundação, voltados a crianças e adolescentes de seis a 17 anos
Movimentação do offshore mundial é 10% registrada no Heliporto Farol
Localizado em Campos, trata-se do principal terminal de transporte offshore para as bacias dos estados do Rio e do Espírito Santo
Cartórios do estado registram quase 2,8 mil autorizações de doações de órgãos
Números são relativos a dois anos; Campos lidera historicamente os índices regionais de captação, por meio da AEDO
Educação prepara profissionais para a aplicação do Mente Inovadora
Programa é desenvolvido na rede municipal de ensino de Campos e busca valorizar o professor como agente central da aprendizagem
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