Desenvolvimento de competências socioemocionais são desenvolvidos por meio de jogos de raciocínio e métodos metacognitivos - Foto Divulgação

Desenvolvimento de competências socioemocionais são desenvolvidos por meio de jogos de raciocínio e métodos metacognitivos Foto Divulgação

Publicado 25/05/2026 17:27

Campos - A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) de Campos dos Goytacazes (RJ) está empenhada em preparar os professores para mediar o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais – como raciocínio estratégico, resolução de problemas, tomada de decisão e autorregulação emocional – por meio de jogos de raciocínio e métodos metacognitivos.

A iniciativa acontece por meio do Mente Inovadora. Nos dias 19 e 20 de maio, a Diretoria de Programas e Projetos da secretaria promoveu, no Palácio da Cultura, reuniões com gestores, equipe técnica e professores do Ensino Fundamental I e II, visando orientar os profissionais quanto à aplicação do programa, em parceria com a Mind Lab.

A diretora Anna Karina Azevedo comenta que a proposta reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização do professor como agente central da aprendizagem. Está previsto que em 2026, o programa atenderá cerca de seis mil estudantes do 5º ao 9º ano em 21 escolas municipais; além de oferecerá formação a 200 professores aplicadores.

Segundo Anna Karina, o programa passa a integrar também a Jornada de Educação Digital e Midiática da rede municipal, fortalecendo a conexão entre competências socioemocionais, cognitivas e digitais no processo de aprendizagem: “Nós estamos dando o start 2026 no Mente Inovadora. No primeiro dia (19 de maio), tivemos uma conversa com os diretores, professores de tecnologia e professores aplicadores desse projeto”.

Já no segundo dia (20), a diretora cita que a Mind Lab fez uma formação voltada aos professores que já atuam no projeto e os professores de tecnologia: “O programa trabalha as questões socioemocionais das crianças utilizando jogos, e, em um mundo totalmente conectado, digital, em que a informação chega o tempo todo, a gente precisa ajudar a promover o equilíbrio para a criança poder decidir, compartilhar e dialogar”, pontua.

BUSCA DE QUALIDADE - Anna Karina realça que as questões socioemocionais são trabalhadas de forma lúdica. Diretor de Educação da Mind Lab (que é uma organização especializada em educação socioemocional e infraestrutura social)., Thiago Zola observa que o momento é central para a qualidade da aplicação ao longo do ano.

“A formação inicial é o momento em que a metodologia ganha vida para o professor . É ali que ele passa a compreender, na prática, como mediar uma aula que desenvolve raciocínio, autorregulação e habilidades socioemocionais dos alunos”, assinala enfatizando: “Preparar bem esse professor é o que garante que cada criança e adolescente de Campos tenha acesso a uma experiência de aprendizagem de qualidade”.

A Mind Lab é pioneira em educação socioemocional e na criação de soluções integradas às políticas públicas. Atua desde 2006 apoiando redes públicas em iniciativas voltadas à formação integral dos estudantes. Zola destaca que a empresa já impactou mais de 20 milhões de pessoas, capacitou cerca de 200 mil professores e atendeu mais de 10 mil escolas em todo o país, mantendo índices acima de 90% de aprovação entre gestores públicos.