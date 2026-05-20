Atendimento é concentrado na sede do Fundecam, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, de segunda a sexta-feira - Foto Divulgação

Atendimento é concentrado na sede do Fundecam, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, de segunda a sexta-feira Foto Divulgação

Publicado 20/05/2026 18:55

Campos - Principal ferramenta de apoio ao empreendedorismo em Campos dos Goytacazes (RJ), o Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes (Fundecam), busca ampliar o incentivo à formalização e o crescimento de micro, pequenos e médios negócios, juntamente com o Espaço do Empreendedor.

O governo municipal acaba de definir a unificação no atendimento disponibilizado pelos dois órgãos, para facilitar quem pretender sair da informalidade, regularizar a documentação e conseguir o primeiro investimento financeiro para o negócio. As formalidades podem ser cumpridas em um único endereço nos altos da rodoviária Roberto Silveira, na região central da cidade.

A justificativa é que o modelo unificado foi pensado para reduzir a burocracia e facilitar a vida de quem quer trabalhar. Pelos critérios, o cidadão que atua na informalidade pode buscar, primeiramente, o Espaço do Empreendedor para receber orientações gratuitas, abrir o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e se tornar um Microempreendedor Individual (MEI).

O passo seguinte é acessar a equipe técnica do Fundecam para solicitar informações sobre as linhas de crédito com juros baixos. Uma das exigências para garantir a segurança do investimento e acessar a linha de Crédito Empreendedor, é necessário comprovar pelo menos seis meses de atuação -como experiência na área para quem atua no CPF (informal), ou de abertura para quem já possui o CNPJ (MEI).

JUROS RDUZIDOS - A integração visa reforçar o objetivo contínuo de desburocratizar o atendimento e incentivar o trabalhador campista. Os interessados devem entrar em contato diretamente na sede do Fundecam, localizada nos altos da rodoviária Roberto Silveira, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O atendimento também pode ser realizado pelo telefone/WhatsApp (22) 98829-4105 ou por meio das nossas redes sociais.

De acordo com o presidente do Fundecam, Orlando Portugal, 92% dos empreendimentos que receberam algum tipo de crédito já se formalizaram como Microempreendedores Individuais (MEI) e pequenas empresas. Os dados apontam que somente em 2025, o fundo registrou mais de 1.500 créditos aprovados com oferta de linhas com juros reduzidos.

“O impacto vai além do crescimento das empresas, impulsionando toda a economia do município”, pontua Portugal realçando que o recurso colocado no mercado tem um efeito multiplicador: “Isso significa que o município de Campos teve um movimento econômico significativo circulando. É um fomento de fundamental importância, gerando mais empregos e renda”.