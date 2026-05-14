Equipes desenvolveram capina, desobstrução de bueiros, retirada de inertes e manutenção de vias públicas - Foto César Ferreira/Divulgação

Equipes desenvolveram capina, desobstrução de bueiros, retirada de inertes e manutenção de vias públicas Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 14/05/2026 20:45

Campos - Ações de limpeza urbana e manutenção preventiva em diversos bairros de Campos dos Goytacazes, por meio de mutirão, removeram, em três dias, 228,96 toneladas de resíduos, totalizando o carregamento de 36 caminhões. Os trabalhos começaram segunda-feira (11), acompanhados pelo prefeito Frederico Paes.

Estão mobilizadas equipes operacionais de várias secretarias em um amplo trabalho de capina, desobstrução de bueiros, retirada de inertes e conservação de vias públicas. Já foram contemplados os bairros Parque São José, Santa Helena e Vera Cruz, em Guarus, na melhoria das condições de trafegabilidade e no reforço da drenagem urbana, com atendimento a 30 ruas e 14 transversais.

De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira (14), também houve inspeções e limpezas em 72 bueiros, medida considerada essencial para a prevenção de alagamentos e o correto escoamento das águas pluviais. Foram 22 viagens de caminhão para retiradas de resíduos e materiais inservíveis, totalizando 159,29 toneladas recolhidas.

Na região central da cidade, o mutirão atuou nos parques Imperial e Santo Antônio, onde as equipes desenvolveram serviços de capina, limpeza de vias e manutenção de espaços públicos, trabalhando em 10 ruas, 28 transversais e uma praça, além da limpeza preventiva de 62 bueiros. O volume de resíduos removidos durante a operação chegou a 69,67 toneladas.

DESCARTE IRREGULAR - O balanço foi divulgado pela Secretaria de Comunicação (Secom) que resume: “Ao todo, 82 vias foram atendidas entre ruas e transversais, enquanto 134 bueiros passaram por serviços de verificação e manutenção preventiva. As ações reforçam o compromisso da administração municipal com a conservação urbana, a promoção da saúde pública e a melhoria contínua da infraestrutura dos bairros atendidos”.

A Secom pontua que, além de melhorar a limpeza urbana, a iniciativa visa combater o descarte irregular de entulhos e ampliar os serviços de manutenção nos bairros. A operação poderá ser ampliada conforme a necessidade das comunidades, também ampliando as ações de fiscalização contra o descarte irregular de lixo e resíduos em vias públicas.

Segundo a secretaria, o município possui 11 Pontos de Entrega Voluntária de Entulhos (PEVES), conhecidos como entulhódromos, em diferentes regiões da cidade, funcionando diariamente, inclusive nos fins de semana e feriados. Ratificando informação da Secretaria de Limpezas, a Secom diz que está prevista a implantação de novas unidades no Parque Guarus e em Travessão.