Seminário de Cinema e Audiovisual do Norte e Noroeste Fluminense está sendo organizado gera expectativa - Foto Divulgação

Seminário de Cinema e Audiovisual do Norte e Noroeste Fluminense está sendo organizado gera expectativa Foto Divulgação

Publicado 12/05/2026 15:50

Campos/Região – Por iniciativa da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), com apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), o II Seminário de Cinema e Audiovisual do Norte e Noroeste Fluminense está sendo organizado. As inscrições estão abertas e a realização será de seis a 11 de agosto.

Também fazem parte da organização, integrados à Uenf, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, Centro de Ciências do Homem, Pró-reitoria de Extensão e diretoria de Cultura da. Conta ainda com a parceria institucional do Programa de Pós Graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense (PPGCine/UFF).

Acadêmicos e profissionais de todo o país terão a oportunidade de debater temas que perpassam a proposta de interiorização da formação profissional e da produção audiovisual brasileira. O suporte da Faperj é considerado fundamental na viabilização da estrutura do encontro, programado para o Centro de Convenções da Uenf.

Estarão reunidos pesquisadores de diferentes níveis de formação, players do mercado e representantes do poder público municipal, estadual e federal. De acordo com o edital, os interessados podem submeter trabalhos em dois eixos temáticos: O GT 1 (preservação audiovisual, história e memória); e GT 2 (formação e experiências de ensinar e aprender cinema). O Link inscrições é https://forms.gle/fR9xRkzt1UjkB5uR6.

As propostas devem ser enviadas em formato PDF até às 18h do dia 12 de junho, através do formulário. Professor da Uenf e coordenador do projeto, David Maciel resume que o evento contará com mesas de debate que abordarão desde a história do cinema em cidades do interior do Brasil, até debates sobre modelos de gestão de salas de cinema em universidades de diferentes regiões do país.

Maciel comenta que o seminário se consolida como um ambiente de construção coletiva, onde diferentes trajetórias acadêmicas e profissionais se encontram para pensar o futuro do audiovisual brasileiro a partir do interior fluminense. Fortalecer essas redes é fundamental para ampliar o acesso, qualificar a formação e descentralizar a produção de conhecimento no país”.