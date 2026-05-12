Os superintendentes dos dois aeródromos exibem os certificados e comentam a importância das certificações - Foto Divulgação

Os superintendentes dos dois aeródromos exibem os certificados e comentam a importância das certificações Foto Divulgação

Publicado 12/05/2026 12:32

Campos – O uso de energia renovável em todo o sistema de operação garantiu ao Aeroporto Bartolomeu Lisandro e ao Heliporto Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), um novo certificado ambiental e a renovação do selo verde. A conquista reforça o compromisso da Infra Aeroportos com o meio ambiente e com a adoção de práticas sustentáveis.

Responsável pela certificação, a Liven destaca que as duas unidades administradas pela Infra utilizam exclusivamente energia elétrica proveniente de fontes limpas desde 1º de março de 2024, oriunda de usinas incentivadas. “O sistema permanece desde então, garantindo continuidade operacional e estabilidade na matriz energética”.

Além da eficiência, é ressaltado que o modelo fortalece uma matriz mais limpa e sustentável, em sintonia com os valores da Infra Aeroportos. Segundo a assessoria da Infra, as unidades operam integralmente com energia de origem renovável desde 2024, quando o modelo foi implantado.

“A mudança contribui diretamente para a redução de CO₂ lançado na atmosfera, alinhando a operação a padrões mais responsáveis do ponto de vista ambiental”, realça resumindo que a iniciativa integra um movimento mais amplo de redução de impactos ambientais em estruturas de infraestrutura e logística, com diferentes níveis de adoção entre setores e regiões.

“O sistema passou a fazer parte da própria infraestrutura do heliporto. A operação deixou de depender de modelos tradicionais de fornecimento e passou a funcionar dentro dessa lógica de energia renovável, o que reorganizou o dia a dia da unidade”, diz o superintendente do heliporto, Rosimar Tavares, ao destacar a importância da medida.

No caso do Bartolomeu Lisandro, o superintendente Samuel Ferraz destaca: “A renovação do selo verde traz previsibilidade na gestão energética e se traduz em melhor eficiência ao aeroporto para o planejamento operacional do aeroporto”. Quanto à Liven, é uma empresa focada em soluções de energia sustentável, gestão e redução de custos, atuando no mercado livre de energia.