Frederico acompanhou os trabalhos, conversou com integrantes das equipes e disse que quer uma cidade melhor Foto César Ferreira/Divulgação
Prefeito quer cidade bem tratada e limpa, com participação da população
Mutirão de limpeza iniciado nesta segunda-feira envolve diversos setores do governo municipal e terá duração de três dias
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Arte em graffitti faz de ponte no centro de Campos extenso painel multicolorido
Atividade faz parte do Festival Efeito, cuja abertura oficial da edição aconteceu dia dois de maio, no Museu Histórico do município
IMTT reforça ações para destinação de veículos removidos em fiscalizações
Parceria também contempla a realização de leilões dos veículos não retirados pelos proprietários dentro do prazo legal
Prefeito afirma que "a guerra continua", ao comentar defesa dos royalties
Frederico Paes considera avanço o voto da ministra Cármen Lúcia contra a redistribuição; mas defende que a mobilização precisa ser mantida
Royalties: ministra é contra nova lei, mas pedido de vista não agrada à Firjan
Federação defende a necessidade de solução definitiva sobre a ilegalidade na redistribuição dos royalties do petróleo
Frederico entrega 20 respiradores no HGG e anuncia ampliação do centro cirúrgico
Equipamentos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares; solenidade aconteceu nesta quinta-feira
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