Frederico acompanhou os trabalhos, conversou com integrantes das equipes e disse que quer uma cidade melhor - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico acompanhou os trabalhos, conversou com integrantes das equipes e disse que quer uma cidade melhor Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 11/05/2026 17:12

Campos – População e governo unidos em ações por uma cidade limpa e em condições dignas para se viver. Um dos reflexos da proposta do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Frederico Paes, está no grande mutirão de limpeza iniciado nesta segunda-feira (11), no Parque Santo Antônio, na região do centro, e no subdistrito de Guarus.

As ações envolvem as secretarias de Serviços Públicos, Obras, Agricultura, Governo, além de equipes da Postura, Iluminação Pública, entre outras. Foram realizados serviços de roçada, capina, varrição, limpeza de bueiros e retirada de entulhos. Frederico acompanhou os trabalhos e explica que, a princípio, o mutirão terá duração de três dias.

“Nós vamos fazer a nossa parte; a prefeitura está nesse mutirão, que a princípio terá três dias, mas se precisar ficar 30 dias, 300 dias, vai ficar”, diz realçando: “A gente quer uma cidade limpa, uma cidade melhor para as pessoas. O pessoal vai ter que ter um pouco de paciência, pois é um trabalho mais demorado. É importante a gente dizer que está cuidando das pessoas e cuidando da cidade”.

O prefeito chama atenção da importância de a população evitar o descarte irregular nas ruas: “A gente precisa de todo mundo junto para uma cidade limpa e melhor; estamos fazendo a nossa parte”. Durante as ações, agentes do departamento de Posturas evitaram o descarte irregular de entulhos no Residencial Santo Antônio.

Foi flagrada uma carroça em uma área próxima, sendo os carroceiros orientados sobre os Pontos de Entrega Voluntária de Entulhos (Peve): “Os Peves foram construídos com base na logística de descarte dos moradores.; atendem a um perímetro dentro de alguns bairros, resume a superintendente de Limpeza Pública, Simone Muniz.

De acordo com a superintendente, Campos conta com 11 Peves, conhecidos popularmente por entulhódromos, e deve ganhar mais dois, um no Parque Guarus e outro previsto para Travessão: “Os Peves estão localizados na Penha, Flamboyant, Parque Zuza Mota, Parque Rio Branco, Parque Eldorado, Parque Julião Nogueira; Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Parque Aurora; Goitacazes; Ururaí e Caju”.