Está prevista a produção de dois grandes painéis de arte em graffiti, somando cerca de 700 metros na extensão da ponte - Foto Maximus Films

Está prevista a produção de dois grandes painéis de arte em graffiti, somando cerca de 700 metros na extensão da ponte Foto Maximus Films

Publicado 11/05/2026 12:31



Campos – A arte em graffitti proporciona um cenário de cores à ponte Leonel Brizola (popularmente conhecida como Ponte Rosinha), em Campos dos Goytacazes (RJ), por meio das pinturas da residência artística do Festival Efeito – Edição Del@s, cuja abertura oficial aconteceu dia dois de maio no Museu Histórico do município.

Cinco artistas (mulheres) estão envolvidos nas atividades durante o mês de maio, atuando no período da noite. A produtora técnica-aquitetônica do projeto, Laura Manhães, explica que a proposta é transformar o espaço urbano em um território de criação coletiva, reforçando o protagonismo feminino nas artes urbanas.

Com carga horária total de 90 horas, a residência prevê a produção de dois grandes painéis de arte em graffiti, somando cerca de 700 metros quadrados. As atividades são conduzidas pela artista pernambucana Juliana Fervo (referência nacional nas artes visuais urbanas), a pintura começou oficialmente dia quatro.

Para que as profissionais começassem a formatar a arte, foi necessário preparar a parede da ponte: “Fizemos todo o preparo da superfície, com limpeza, lavagem das cabeceiras da ponte e os reparos necessários, sem mexer na estrutura. Também aplicamos a pintura de base, essencial para a qualidade da pintura”, pontua a gestora do projeto e curadora do Festival Efeito, Franthesca Ribeiro.

Demonstrando empolgação, Franthesca demonstra empolgação: “O lançamento do Festival Efeito marcou o encontro das artistas residentes selecionadas no edital com a artista Capitã Juliana Fervo, dando início à primeira etapa do projeto, que é a edição del@s. A proposta de ocupar a Ponte Leonel Brizola com arte urbana é um sonho antigo de muitos artistas de Campos”.

SONHO COLETIVO - A gestora ratifica que poder dar início a esse processo é extremamente significativo: “Esse sonho coletivo começa agora”. Ela adianta que, no encerramento do festival, marcado para 24 de maio, será realizado um evento de entrega do projeto com apresentação de Dai Gomes, Selecta Dimina, live paint (pintura ao vivo) das artistas residentes.

Estão ainda programadas atividades culturais voltadas para o público infantil. O Festival Efeito foi contemplado pela Lei Rouanet, e conta com patrocínio da Concessionária Águas do Paraíba, e apoio da prefeitura Municipal de Campos, através da Secretaria de Turismo. A gestora considera fundamental a parceria.

“Esse apoio evidencia a importância do fomento à cultura por meio de mecanismos como leis de incentivo à cultura, especialmente em uma cidade como a nossa”, assinala enfatizando: “É um momento importante, não só pela realização em si, mas também porque temos consciência do desafio de seguir com a captação de recursos para garantir a continuidade das próximas fases do festival”,.