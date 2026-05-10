Álvaro Oliveira destaca que a parceria garante o cumprimento da legislação de forma organizada e transparente - Foto Divulgação

Álvaro Oliveira destaca que a parceria garante o cumprimento da legislação de forma organizada e transparente Foto Divulgação

Publicado 10/05/2026 13:36

Campos - As ações de fiscalização, ordenamento viário e gestão de veículos removidos em estratégias para a organização do trânsito e maior segurança nas vias públicas de Campos dos Goytacazes (RJ) ganham força, a partir de um Acordo de Cooperação Técnica com o município de São João da Barra, firmado sexta-feira (8), pelo Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT).

A iniciativa envolve a empresa Log Dep Logística, Depósito e Gestão de Trânsito Ltda, visando garantir mais eficiência nos procedimentos: “A cooperação representa um importante avanço na integração entre os municípios e no fortalecimento das ações ligadas à mobilidade e fiscalização de trânsito”, comenta o presidente do IMTT, Álvaro Oliveira ressaltando que do acordo constam, ainda, leilões.

“A parceria também contempla a realização de leilões dos veículos removidos e não retirados pelos proprietários dentro do prazo legal de 60 dias, conforme estabelece o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”, explica garantindo que todo o processo seguirá os princípios da transparência, legalidade e interesse público.

“Essa parceria permite mais eficiência e segurança nos procedimentos, além de garantir o cumprimento da legislação de forma organizada e transparente”, destaca Oliveira. Com sede em São João da Barra, a Log Dep Logística é uma empresa especializada no setor de serviços de reboque, guarda e gestão de veículos removidos.

Trata-se de uma empresa que atua em parceria com órgãos públicos e já opera na otimização da fiscalização e ordenamento viário juntamente com a Secretaria de Transporte e Trânsito sanjoanense. Além de atuar nessas ações e estar recebendo reforço, cabe ao IMTT o controle de recuos de calçadas e a gestão do transporte público, focando na segurança e mobilidade urbana.

Oliveira lembra que, a partir de janeiro do ano passado, o órgão intensificou o uso de câmeras para conter e multar em casos de avanço de sinal, excesso de velocidade e estacionamento irregular. Na estratégia de ordenamento, “o Centro de Controle Operacional (CCO) monitora e aplica multas em tempo real por infrações como retorno proibido, celular ao volante e falta de cinto/capacete, visando salvar vidas”.