Álvaro Oliveira destaca que a parceria garante o cumprimento da legislação de forma organizada e transparente Foto Divulgação
IMTT reforça ações para destinação de veículos removidos em fiscalizações
Parceria também contempla a realização de leilões dos veículos não retirados pelos proprietários dentro do prazo legal
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Prefeito afirma que "a guerra continua", ao comentar defesa dos royalties
Frederico Paes considera avanço o voto da ministra Cármen Lúcia contra a redistribuição; mas defende que a mobilização precisa ser mantida
Royalties: ministra é contra nova lei, mas pedido de vista não agrada à Firjan
Federação defende a necessidade de solução definitiva sobre a ilegalidade na redistribuição dos royalties do petróleo
Frederico entrega 20 respiradores no HGG e anuncia ampliação do centro cirúrgico
Equipamentos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares; solenidade aconteceu nesta quinta-feira
Policiais penais são denunciados e têm prisões decretadas em Campos
Doze pessoas são investigadas no tráfico de drogas, pelo Ministério Público; são cumpridos mandados de prisões, buscas e apreensões
Vendas no comércio podem aumentar até 4% por conta do Dia das Mães
Expectativa é apontada pela Associação Comercial e Industrial de Campos, com base em pesquisas divulgadas pelo Sindilojas e CDL Rio
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