Obras na escola estão em fase de fundação, com execução das sapatas e a instalação das esferas dos pilares Foto Marcelo Freitas/Divulgação
Atenção especial a distritos e bairros com várias ações durante a semana
Governo de Campos também avança nas obras de reestruturação e ampliação da Escola Sebastiana Machado da Silva
Atenção especial a distritos e bairros com várias ações durante a semana
Governo de Campos também avança nas obras de reestruturação e ampliação da Escola Sebastiana Machado da Silva
Parque Estadual da Lagoa do Açu atrai cientistas, através de céu estrelado
Especialistas participaram de observação noturna na unidade de conservação e visualizaram as constelações de Óriun e Escorpião
Política educacional será discutida com a sociedade por meio de Fórum Municipal
Lei foi sancionada nessa segunda-feira por Frederico Paes; visa coordenar debate a respeito das questões educacionais
Fundecam orienta o microempreendedor sobre critérios para acesso ao crédito
Estratégia visa dar transparência e agilidade ao processo de fomento, tendo como fundamental a documentação correta
Defesa Civil alerta para ressaca com ondas de até três metros de altura
Centro de Monitoramento admite a possibilidade da incidência na região litorânea de Campos até a noite desta terça-feira
Supremo suspende reunião focada em conciliação sobre a Lei dos Royalties
Encontro discutiria constitucionalidade redistribuição, na véspera do julgamento da proposta pelo STF
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.