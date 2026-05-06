Obras na escola estão em fase de fundação, com execução das sapatas e a instalação das esferas dos pilares - Foto Marcelo Freitas/Divulgação

Obras na escola estão em fase de fundação, com execução das sapatas e a instalação das esferas dos pilares Foto Marcelo Freitas/Divulgação

Publicado 06/05/2026 12:43

Campos - Operação Tapa Buracos, reparo de fuga de material, desobstrução de galerias, entre outras ações, marcam a semana da Secretaria de Serviços Públicos de Campos dos Goytacazes (RJ) em sete pontos do município, no interior e região central. Já a Secretaria de Obras, Urbanismo e Mobilidade cuida de ampliação e reforma da Escola Sebastiana Machado da Silva, no bairro IPS.

As ações foram iniciadas na semana passada, no Parque Califórnia e na rua dos Goitacazes, no centro da cidade, já tendo sido concluídas. “Agora, acontecem no distrito de Morro do Coco; estrada de São Sebastião; localidade de Murundu; bairros Pelinca, Flamboyant, Novo Jóquei; e área central”, aponta o gerente de Planejamento da secretaria, Ozéas Costa.

Não existe previsão de término dos trabalhos: “Isso depende de vários fatores”, frisa Costa assinalando que um dos exemplos é a instabilidade do tempo: “No caso de chuva intensa, atrasa o cronograma, além de dimensão e complexibilidade do problema em questão”, conclui. Quanto à escola, o secretário de Obras, Fábio Ribeiro, diz que os trabalhos estão em fase de fundação.

“A intervenção tem como objetivo melhorar a infraestrutura da unidade e oferecer mais conforto, segurança e qualidade no atendimento aos alunos e profissionais da educação”, ressalta Ribeiro resumindo que estão sendo executadas as sapatas e a instalação das esferas dos pilares que darão sustentação à nova estrutura do prédio.

“Essa etapa é fundamental para garantir a estabilidade e durabilidade da construção, preparando o terreno para o avanço das próximas fases”, pontua o secretário afirmando que os serviços estão sendo realizados dentro do planejamento estabelecido, seguindo o cronograma de execução previsto.

“A ampliação e reforma da unidade fazem parte do conjunto de investimentos da prefeitura voltados à melhoria da rede municipal de ensino, com foco na valorização dos espaços educacionais e no fortalecimento do ambiente de aprendizagem”. Ribeiro enfatiza que o objetivo é entregar uma escola mais estruturada e adequada para atender alunos e profissionais com mais conforto e segurança.