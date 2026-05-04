Cemod está em monitoramento permanente e solicita atenção quanto à circulação de pessoas e veículos na faixa litorânea - Foto César Ferreira/Divulgação

Cemod está em monitoramento permanente e solicita atenção quanto à circulação de pessoas e veículos na faixa litorânea Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 04/05/2026 15:45

Campos - A aproximação de uma frente fria causou rajadas de vento de moderado a forte na região norte do estado do Rio de Janeiro neste final de semana, mas sem causar incidentes relevantes. No entanto, a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Campos dos Goytacazes se mantém em alerta, para possibilidade de ocorrência de ressaca na região litorânea do município.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Desastres (Cemod) do órgão, até a noite desta terça-feira (5), poderá haver incidência de ondas de até três metros de altura com direção sudoeste-sudeste (SO/SE). É solicitada atenção quanto à circulação de pessoas e veículos na faixa litorânea, já atingida constantemente por ondas e ventos, que causam, em conjunto, o fenômeno da erosão costeira.

De acordo com a Defesa Civil, em relação à previsão do tempo, será de céu nublado a encoberto durante toda esta segunda-feira (4). Não existe previsão de chuvas significativas; porém, pode chover fraco, de forma isolada, e ocorrer ventos moderados com direção sudeste (SE) e nordeste (NE), com a temperatura varia entre 21°C (mínima) e 28°C (máxima).

Nesse domingo (3), o monitoramento pluviométrico registrou o acumulado de chuva de 3,4 milímetros (mm) em medição feita na Ponte Barcelos Martins, centro da cidade; 1,4 mm no Jardim Carioca (subdistrito de Guarus); 0,6 mm em Lagoa de Cima e Lagoa Feia; e 0,4 no Parque Cidade Luz, também em Guarus.

Nos demais pontos de medição não foram registrados acumulados de chuva. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada através dos telefones 199 ou (22) 98175-2512. Já no município de São João da Barra a manhã de domingo foi marcada pela expectativa de ventar fora do normal, anunciada pelo Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ).

A Defesa Civil se manteve em estado de atenção - (22) 2741-1190, (22) 2741-8370, 199 e (22) 99915-3153 (ligações e whatsapp) - e chegou a recomendar evitar a circulação em lugares descampados, na possibilidade de momentos de vento mais forte; pescadores também foram alertados a evitar sair com as embarcações ao mar no período. Mas não aconteceu nenhuma intercorrência