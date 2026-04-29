Lojas poderão funcionar no feriado nacional de sexta-feira em Campos; mas sem a presença de colaboradores Foto Acic/Divulgação
Convenção Coletiva garante abertura do comércio no Dia do Trabalhador
Acordo foi anunciado no início da semana, pelo Sindicato do Comércio Varejista de Campos, com base na cláusula 7ª da CCT
Convenção Coletiva garante abertura do comércio no Dia do Trabalhador
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Atletas especiais de Campos na seleção para o mundial de futebol na França
Paraesporte terá 16 na disputa da III Copa do Mundo de Futebol Unificado, programado para cinco a 11 de julho
Gota Festival marca final de semana em Campos, com ação cultural gratuita
Programação acontece, sexta-feira e sábado), no Camping do Piu, com apresentações musicais e atividades formativas
Mobilização na Alerj reforça a defesa dos royalties do petróleo a quem produz
Posicionamento dos municípios produtores é defendido pela Ompetro, ressaltando a necessidade de cumprimento da Constituição
Licença ambiental será facilitada pela Inea, por meio de nova tecnologia
Trabalho integra diferentes áreas para tornar as análises da gestão ambiental mais transparentes, dinâmicas e ágeis
Abstenção pequena reflete confiança no concurso público da Educação
Organização aponta que o índice chegou a 21,9% pela manhã e caiu para 18,7%, à tarde; foram mais de 20 mil inscritos
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