Lojas poderão funcionar no feriado nacional de sexta-feira em Campos; mas sem a presença de colaboradores - Foto Acic/Divulgação

Lojas poderão funcionar no feriado nacional de sexta-feira em Campos; mas sem a presença de colaboradores Foto Acic/Divulgação

Publicado 29/04/2026 15:57

Campos – Feriado nacional, o Dia do Trabalhador, na próxima sexta-feira (1) só terá o comércio cumprindo 100%, em Campos dos Goytacazes (RJ), se houver um pacto entre os donos de lojas De acordo com a cláusula 7ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), é permitido o funcionamento, mas sem a presença dos colaboradores.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campos (Sindivarejo), Joilson Barcelos, observa que, este ano serão 10 feriados nacionais, sendo que nove cairão em dias úteis, permitindo a muitos trabalhadores desfrutarem de folgas prolongadas: “Há também os feriados estaduais e municipais”, acrescenta.

O presidente aponta que os estaduais são três: celebração de São Jorge (23 de abril), Data Magna do Estado (20 de julho) e Consciência Negra (20 de novembro); também três, o calendário marca os municipais Santo Amaro (15 de janeiro), aniversário de Campos (28 de março) e Padroeiro São Salvador (seis de agosto).

Focado no alto número de feriados, pontos facultativos, o empresário diz que estudos feitos por entidades do segmento da capital fluminense estimam perdas superiores a R$ 2 bilhões em 2026, no comércio, em todo o estado do Rio de Janeiro. Barcelos incentiva que é importante o consumidor prestigiar o comércio local, antecipando suas compras.

“O comércio em Campos gera mais de 20 mil empregos diretos. No mês de junho, os empresários já abrem o mês com o feriado de Corpus Christi, que este ano cai no dia quatro de junho”, observa o presidente para quem, além de contribuir para a empregabilidade, o setor é importante no aquecimento da economia do município.