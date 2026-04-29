O local do evento fica na região turística do Imbé, na zona rural do município, próximo a trilhas e rios - Foto Divulgação

O local do evento fica na região turística do Imbé, na zona rural do município, próximo a trilhas e rios Foto Divulgação

Publicado 29/04/2026 11:46

Campos - Sustentabilidade, inclusão, acessibilidade e construção coletiva, buscando gerar impacto positivo tanto no ambiente quanto na comunidade local. Este é o princípio do Gota Festival, com evento gratuito dedicado à música, para marcar o final de semana na localidade de Rio Preto (Morangaba), em Campos dos Goytacazes (RJ).

A programação acontece, sexta-feira (1) e sábado (2), no Camping do Piu, com apresentações musicais, oficinas, vivências e atividades formativas. O Gota é formado por ativistas que buscam divulgar atividades culturais locais, A iniciativa tem aprovação no edital Fomenta Festival, realizado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Política Nacional Aldir Blanc.

Segundo a organização do movimento, pensado como espaço de encontro entre diferentes públicos, linguagens artísticas e experiências culturais do interior do estado, o festival se orienta por princípios como sustentabilidade, inclusão, acessibilidade e construção coletiva, buscando gerar impacto positivo tanto no ambiente quanto na comunidade local.

No primeiro dia haverá aulas de Mobgrafia (às 14h30) e de dança (15h30), contando com intérprete de Libras. Em seguida tem apresentação dos Djs Mina Simone, Mariozinho, Marilds, Koala6, Sedu- Syredu, Suavepreta, Asiat, Bachour, Antuncio. Constam, ainda, pintura ao vivo, com tintas naturais, e apresentação de dança com Fran; além da Feira Gastronômica e Economia Criativa.

No sábado, a abertura, às 9h30, terá leitura da carta “O futuro é uma onda” e aula de geografia, com Flávia Andretti, às 09h30, e Oficina de Circo, apresentada por Tio Jota, às 10h30. Na sequência, se apresentam os Djs Luisa Lopes, Jacquelone, Wavezim, Ciana e Marcelinho da Lua. O projeto visa a relação sustentável com a comunidade.

Morangaba está localizada, geograficamente, em uma extensão privilegiada, de belezas naturais, do município. É rota do balneário Lagoa de Cima, um dos pontos turísticos mais frequentados, principalmente durante o verão; e das cachoeiras do Imbé. Fica na área rural, próxima a trilhas,rios e bastante utilizada para camping e eventos alternativos.