Os encontros acontecem semanalmente, sob a coordenação da médica Bruna Chagas (centro), na UBSF - Foto Igor Azeredo/Divulgação

Os encontros acontecem semanalmente, sob a coordenação da médica Bruna Chagas (centro), na UBSF Foto Igor Azeredo/Divulgação

Publicado 22/04/2026 16:16 | Atualizado 22/04/2026 16:43

Campos – Não basta apenas consultar; é fundamental interagir com o paciente, para que ele entenda a importância de cuidar da saúde e cumprir as recomendações. Esta é a filosofia da médica Bruna Chagas, da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do IPS, no Parque Rosário, em Campos dos Goytacazes (RJ), referência no atendimento em geral.

O reconhecimento é feito por consultados pela profissional da Estratégia Saúde da Família (ESF), que, buscando promover maior integração entre os idosos, fortalecendo a rede de apoio e também o vínculo deles com a equipe de saúde, decidiu desenvolver um grupo de educação focado no tratamento voltado para o público-alvo.

A iniciativa conta com apoio de estudantes do 9º período da Faculdade de Medicina de Campos (FMC), com encontros às terças-feiras, geralmente a partir das 14h, na própria unidade de saúde, com debates e atividades sobre temas como alimentação saudável, prática de atividades físicas e bem-estar.

Segundo a médica, as demandas observadas nas consultas inspiraram à criação do grupo: “A ideia de realizar o grupo surgiu da necessidade observada nas consultas, principalmente em relação às demandas emocionais, dúvidas e também à questão da solidão. Buscamos promover maior integração entre os idosos”.

SEMANALMENTE - Na avaliação de Bruna, a interação fortalece a rede de apoio entre os envolvidos e a equipe de saúde e prioriza a escuta e a participação ativa das partes: “As reuniões são feitas semanalmente, com um tema diferente a cada encontro. Procuramos entender o que eles já sabem sobre o assunto e, a partir disso, promovemos debates e discussões que contribuem para o aprendizado coletivo”.

O acadêmico Emanuel da Mata explica que, além das atividades educativas, o grupo também realiza um acompanhamento dos participantes: “No início foi feita uma avaliação geral de saúde dos idosos; realizamos uma espécie de triagem para entender como eles estavam naquele momento”.

São considerados aspectos físicos como pressão arterial, peso e índice de massa corporal, além da saúde mental, por meio de escalas de depressão do idoso e de isolamento social: “Ao final, vamos reaplicar essas escalas para verificar se houve mudanças, tanto nos aspectos físicos quanto emocionais”.

BENEFÍCIOS - A proposta inclui a reavaliação desses indicadores ao longo do tempo. Emanuel realça que a ideia é entender se o convívio, as discussões e a troca de experiências estão trazendo benefícios para esses idosos. “Cheguei com a pressão a 24 por 12. Com o acompanhamento da doutora Bruna e a mudança na alimentação, agora minha pressão está 12 por 8, graças a Deus”, comenta a moradora do bairro, Maria Aparecida Resende, de 53 anos.

Maria de Fátima Menezes, de 70 anos, diz que aprendeu muitas coisas: “Eles ensinam sobre alimentação, ajudam nas atividades físicas, e isso tem contribuído bastante para o nosso dia a dia”. Já Conceição Tinoco ressalta que a consulta de Bruna Chagas é diferenciada: “Além da competência, ela é atenciosa e carismática, honra a profissão.

A Unidade Básica de Saúde da Família do IPS integra à rede municipal e está localizada no final da Rua dos Goytacazes. Além de Emanuel da Mata, os demais estudantes do 9º período de Medicina da FMC que participam do projeto são Patricia Damasceno, Lívia Rocha e Isabella Falcão. Todos colaboram nas atividades educativas e no acompanhamento dos idosos.

no IPS fortalece cuidado e convivência entre idosos