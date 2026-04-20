Secretaria de Educação destaca que o concurso visa contribuir para o fortalecimento da rede municipal de ensino - Foto Carlos Grevi/Divulgação

Secretaria de Educação destaca que o concurso visa contribuir para o fortalecimento da rede municipal de ensino Foto Carlos Grevi/Divulgação

Publicado 20/04/2026 19:25

Campos – Considerado um dos mais importantes dos últimos anos para a área da Educação no município, o concurso definido pelo governo de Campos dos Goytacazes (RJ) está confirmado para o próximo domingo (26). O cartão de confirmação de inscrição está à disposição dos candidatos no site da banca organizadora, o Instituto Consulplan (institutoconsulplan.org.br).

O documento traz informações essenciais, como local de prova, data e horário, e deve ser conferido com atenção por todos os participantes. Os inscritos são orientados a verificar com atenção o endereço do local de prova e a se programar para chegarem com antecedência, evitando imprevistos no dia do exame.

O instituto reforça a importância de candidatos acompanharem todas as atualizações diretamente no site oficial. ”Faltando apenas seis dias para a aplicação das provas, a disponibilização do cartão marca a reta final de preparação para o certame, que já mobiliza milhares de candidatos”, realça.

De acordo com a organização, além de ampliar o quadro de profissionais, a seleção representa um marco por contemplar a política de cotas, reforçando o compromisso com a inclusão e a equidade no serviço público: “O intervalo desde a última realização de concurso para cargos como professor e pedagogo aumenta a expectativa e a relevância desta nova oportunidade”.

O certame é realizado pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, visa contribuir diretamente para o fortalecimento da rede municipal de ensino, com a recomposição do quadro de servidores e a valorização da carreira na Educação. As provas serão objetivas e discursivas.

A secretária de Educação, Tania Alberto, incentiva os participantes: “Nosso compromisso é com a construção de uma educação cada vez mais forte. Que nossos futuros colegas continuem focados. A rede municipal aguarda ansiosamente por novos profissionais qualificados para somar forças no cuidado e no aprendizado dos nossos alunos”,