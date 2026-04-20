Secretaria de Educação destaca que o concurso visa contribuir para o fortalecimento da rede municipal de ensino Foto Carlos Grevi/Divulgação
Educação confirma provas de concurso domingo e cartão é disponibilizado
Documento está disponível no site da banca organizadora do certame; ele informa local de prova, data e horário
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Festival de Cinema inscreve para curso inédito em Campos sobre audiovisual
Inscrições vão até o dia 24 de abril; tema será "O cinema brasileiro interiorano: uma possível história", na Uenf
Comédia "Querida Mamãe" no Teatro de Bolso Procópio Ferreira
Espetáculo propõe reflexões sobre maternidade, relações familiares e transformações sociais; com sessões dias 24 e 25
Paternidade poderá ser reconhecida por cartórios via online, em Campos
Ferramenta permite o reconhecimento de paternidade e do procedimento de investigação pela internet, sem burocracia
Estratégia contrária à redistribuição dos royalties tem novas adesões no estado
Reunião realizada em Cabo Frio, nesta quinta-feira, reforça movimento defendido pela Ompetro para evitar alteração na lei
Convenção Coletiva autoriza a abertura normal do comércio nos feriados
Sindicato do Comércio Varejista explica que lojas em Campos poderão abrir nos feriados de Tiradentes e de São Jorge
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