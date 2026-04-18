Wescley Di Lu foi professor de roteiro da primeira edição, impulsionando a nova geração de realizadores Foto Divulgação
As aulas estão programadas para cinco de maio a quatro de agosto, das 18h às 22h, com até 30 vagas, totalmente gratuitas, em parceria com a Quiprocó Filmes, Dire Escola de Extensão, Cine Darcy e diretoria de Cultura da Uenf; a produção é do pesquisador Hernani Heffner, referência na conservação de filmes no país. A primeira edição aconteceu em 2025, tendo como professor de roteiro Wescley Di Luna.
O participante terá de ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo; não há exigência de conhecimento técnico prévio. O grande diferencial da formação é o caráter prático e de incentivo à nova produção. Os alunos serão desafiados a colocar a criatividade em ação, escrevendo um ensaio crítico ou produzindo um curta-metragem usando apenas a câmera do celular.
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