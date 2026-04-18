Wescley Di Lu foi professor de roteiro da primeira edição, impulsionando a nova geração de realizadores - Foto Divulgação

Wescley Di Lu foi professor de roteiro da primeira edição, impulsionando a nova geração de realizadores Foto Divulgação

Publicado 18/04/2026 15:52

Campos – O II Festival Internacional Goitacá de Cinema está com inscrições abertas, até 24 de abril (www.quiprocofilmes.com.br), para o curso gratuito e inédito "O cinema brasileiro interiorano: uma possível história". Será no Cine Darcy, na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes (RJ), promovido pela Associação de Estudos da Cultura e a Economia Criativa.



As aulas estão programadas para cinco de maio a quatro de agosto, das 18h às 22h, com até 30 vagas, totalmente gratuitas, em parceria com a Quiprocó Filmes, Dire Escola de Extensão, Cine Darcy e diretoria de Cultura da Uenf; a produção é do pesquisador Hernani Heffner, referência na conservação de filmes no país. A primeira edição aconteceu em 2025, tendo como professor de roteiro Wescley Di Luna.



Heffner atua na cinemateca do Museu de Arte Moderna (Mam) desde 1996, onde foi conservador-chefe e gerente da instituição, tendo lecionado em diversas universidades e cursos livres, além de curadoria de eventos prestigiados como a CineOP. Ele considera o curso um convite para pensar o audiovisual de forma descentralizada.



O participante terá de ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo; não há exigência de conhecimento técnico prévio. O grande diferencial da formação é o caráter prático e de incentivo à nova produção. Os alunos serão desafiados a colocar a criatividade em ação, escrevendo um ensaio crítico ou produzindo um curta-metragem usando apenas a câmera do celular.





