Frederico Paes (centro) recebeu suportes do secretário da Casa Civil, Suledil Bernardino, e do Chefe de Gabinete, Matheus José Foto César Ferreira/Divulgação
Desenvolvimento e atenção às pessoas são prioridades no governo de Campos
Reunião de secretariado define alinhamento da gestão, pautada principalmente em organização e planejamento
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Frederico ressalta trabalho social da Apape e parceria com prefeitura
Instituição atende pessoas com deficiência e seus familiares, e tem convênio com o governo de Campos nas ações sociais
Público feminino é maioria no volume de créditos através do Fundecam
Fundo definido pelo governo de Campos injetou mais de R$ 700 mil na economia do município, de janeiro a março deste ano
Vistoria de ônibus, vans e táxis recebe reforço através do IMTT em Campos
Órgão divulgou portaria em janeiro e chama atenção para cumprimento; fiscalização recente apreendeu veículos
Segurança hídrica é priorizada por meio da limpeza de canal em Campos
Ações são da Secretaria de Agricultura, em conjunto com a Superintendência de Limpeza Pública; visam evitar alagamentos
Campos Fight chega à 4ª edição, focando a projeção do muay thai e o social
Evento está programado para domingo, na Escola municipalizada Alcindor Bessa, em Campos dos Goytacazes
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