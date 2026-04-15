Frederico Paes (centro) recebeu suportes do secretário da Casa Civil, Suledil Bernardino, e do Chefe de Gabinete, Matheus José - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes (centro) recebeu suportes do secretário da Casa Civil, Suledil Bernardino, e do Chefe de Gabinete, Matheus José Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 15/04/2026 13:08

Campos - Cuidado com as pessoas e a geração de desenvolvimento são as prioridades definidas pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Frederico Paes. Ele assumiu no dia dois de abril, em razão da renúncia de Wladimir Garotinho, em cumprimento do prazo de desincompatibilização, para participar das próximas eleições.

Nesta terça-feira (14) Paes realizou a primeira reunião de secretariado, para de alinhamento da gestão, destacando a importância de uma administração pautada em organização e planejamento. O prefeito recebeu suportes do secretário da Casa Civil, Suledil Bernardino, e do Chefe de Gabinete, Matheus José.

"Estamos focados em um trabalho que prioriza as pessoas e desenvolvimento como um todo; para isso, é essencial termos clareza nos objetivos e responsabilidade nas ações”, frisou Paes reforçando que Campos é uma das cidades mais importantes do Brasil e merece a dedicação para crescer com qualidade de vida para todos.

“As reuniões com o secretariado vão acontecer regularmente, como forma de garantir o planejamento e a nossa meta principal, que é cuidar das pessoas", adiantou o prefeito ratificando a necessidade de reuniões regulares para que todos mantenham clareza nos objetivos e responsabilidade nas ações.

MUDANÇAS DEFINIDAS - A reunião aconteceu no auditório da sede do governo municipal, apenas com os secretários. Ficou definido que todos repassarão as diretrizes de alinhamento aos subsecretários e diretores, para garantir a execução do planejamento da gestão. Algumas mudanças nos cargos já foram realizadas, visando oxigenar a administração.

Na secretaria de Governo assumiu o vereador Juninho Virgílio; Relações Institucionais, Mauro Silva; Chefe de Gabinete, Matheus da Silva José; Procurador-Geral, Luiz Francisco Boechat Junior; Secretário de Captação de Recursos e Convênios: Carlos Fernando Monteiro; Assessor Especial de Governança Estratégica, Sérgio Cunha.

O Assessor Especial de Relações Institucionais é Marcelo Freire; Presidente da Empresa Municipal de Habitação (EMHAB), Flávio Luís Pinheiro Quintanilha; Assessor de Gestão e Relações Institucionais, Victor Menezes Alves de Azevedo; Casa Civil, Suledil Bernardino. A reformulação extinguiu 39 cargos comissionados e criou 28.