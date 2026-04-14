A primeira-dama Carla Paes e o prefeito Frederico, foram recepcionados pela presidente da Apape, Naira Peçanha - Foto César Ferreira/Divulgação

A primeira-dama Carla Paes e o prefeito Frederico, foram recepcionados pela presidente da Apape, Naira Peçanha Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 14/04/2026 19:45

Campos – “É importante a gente dizer que as mães são as maiores guerreiras. Além disso, todo o trabalho desenvolvido pela Apape gratifica o nosso coração e nossa alma”. A manifestação é do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), ao participar de solenidade, nesta terça-feira (14), na Associação de Pais de Pessoas Especiais.

O evento marcou a inauguração dos novos espaços para ampliação de serviços ofertados pela instituição, que presta serviços a pessoas com deficiência e seus familiares, em convênio com a prefeitura. O prefeito estava acompanhado da primeira-dama, Carla Paes e ressaltou: “A gente não pode deixar de olhar para trás e lembrar de Wladimir Garotinho”, focado no que o ex-prefeito fez por Campos.

“Quando a gente ajuda uma instituição como a Apape e as pessoas assistidas, a gente só quer ver como podemos ajudar ainda mais”, realçou Paes. Também estavam presentes o secretário de Assistência Social e Cidadania, Rodrigo Carvalho; deputado estadual Bruno Dauaire; deputada federal Daniela do Waguinho; além de funcionários da Apape e mães dos assistidos.

A importância de parceria para a ampliação dos serviços e melhoria dos atendimentos aos assistidos. foi frisada pela presidente da Apape, Naira Peçanha: “Nós temos a dimensão de estarmos de mãos dadas, caminhando na construção de caminhos alargados para que outras pessoas possam alcançar também essa assistência através das parcerias”.

De acordo com Peçanha, a instituição tem 26 anos de história e assiste a cerca de 400 famílias através de oficinas coletivas psicomotoras, arte, música e dança, no sentido de promover a evolução e independência. É uma das seis Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que prestam serviços socioassistenciais à população, conveniadas com o governo municipal.