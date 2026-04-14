A primeira-dama Carla Paes e o prefeito Frederico, foram recepcionados pela presidente da Apape, Naira Peçanha Foto César Ferreira/Divulgação
Frederico ressalta trabalho social da Apape e parceria com prefeitura
Instituição atende pessoas com deficiência e seus familiares, e tem convênio com o governo de Campos nas ações sociais
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Público feminino é maioria no volume de créditos através do Fundecam
Fundo definido pelo governo de Campos injetou mais de R$ 700 mil na economia do município, de janeiro a março deste ano
Vistoria de ônibus, vans e táxis recebe reforço através do IMTT em Campos
Órgão divulgou portaria em janeiro e chama atenção para cumprimento; fiscalização recente apreendeu veículos
Segurança hídrica é priorizada por meio da limpeza de canal em Campos
Ações são da Secretaria de Agricultura, em conjunto com a Superintendência de Limpeza Pública; visam evitar alagamentos
Campos Fight chega à 4ª edição, focando a projeção do muay thai e o social
Evento está programado para domingo, na Escola municipalizada Alcindor Bessa, em Campos dos Goytacazes
União contra nova Lei dos royalties é reforçada junto ao governador
Liderados pela Ompetro, prefeitos de municípios produtores entregaram estudo sobre efeitos da mudança a Ricardo Couto
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