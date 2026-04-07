Encontro tratou do impacto da redução das Requisições de Pequeno Valor para a advocacia e a sociedade Foto Bruno Mirandella/OAB-RJ/Divulgação
OAB-RJ e município debatem revisão do teto de RPV visando melhorias
Tratativas começaram dias antes de o então prefeito, Wladimir Garotinho, renunciar para participar das próximas eleições
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Aeroporto participa de ação para marcar a Páscoa, junto com projeto social
Cerca de 200 pessoas em situação de vulnerabilidade ,atendidas pelo projeto Despertar foram envolvidas
Julgamento da nova Lei dos Royalties no STF reacende alerta no estado do Rio
Pauta está prevista para seis de maio, em plenário; Ompetro e lideranças se reúnem com governador interino nesta terça-feira
Três municípios da Bacia de Campos receberão royalties retroativos
Confirmação da ANP aconteceu na última quinta-feira; serão R$ 237 milhões, para Campos, São João da Barra e São Francisco, em 45 meses
Morte de piloto em acidente aéreo gera grande repercussão em Campos
Fatalidade aconteceu nessa sexta-feira no Rio Grande do Sul, matando quatro pessoas; piloto tinha 30 anos e era campista
Wladimir transmite cargo de prefeito ao vice, em solenidade de muita emoção
Centenas de pessoas, entre populares e autoridades, prestigiaram o ato, nessa quinta-feira; Rosinha Garotinho fará parte do governo
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