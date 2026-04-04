Nélio Pessanha era de Campos dos Goytacazes e tinha 30 anos de idade, dos quais 12 como piloto executivo - Foto Divulgação

Nélio Pessanha era de Campos dos Goytacazes e tinha 30 anos de idade, dos quais 12 como piloto executivo Foto Divulgação

Publicado 04/04/2026 16:55

Campos – O trágico acidente aéreo registrado na manhã dessa sexta-feira (3), no município de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul, repercute de forma bastante consternadora em Campos dos Goytacazes, ao norte do estado do Rio de Janeiro, onde residem os pais do piloto Nélio Pessanha (um dos mortos) .

Nelinho (como era tratado carinhosamente por familiares e amigos) era filho dos jornalistas Luiz Costa (subsecretário de Comunicação de Campos) e Jô Siqueira, assessora de imprensa da Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic). Tinha 30 anos de idade, dos quais 12 exercendo a profissão de piloto, sendo considerado um profissional experiente.

Casado com Viviane Almeida e pai dos gêmeos Lorenzo e Venício (de 13 anos), atualmente residia em Itapolis, no interior de São Paulo, conhecida como “Cidade da Aviação”. Viviane diz que, antes de sair de casa para a decolagem, Nélio a beijou e disse: “Até daqui a pouco, amor”.

Nas redes sociais Viviane resume a trajetória do marido: “Nélio foi mais que um piloto; encontrou no céu o seu propósito e fez do voo uma extensão da sua alma; viveu seu sonho todos os dias, com coragem, responsabilidade e amor. Ele partiu fazendo o que amava, honrando sua vocação até o fim”.

“Nélio cresceu sonhando em ser piloto”, comenta Luiz Costa realçando: “Com paixão, dedicação e muito estudo, ele transformou esse sonho em realidade; foi tudo muito rápido, muito intenso. Como comandante, percorreu os quatro cantos do país, com tarefas também no exterior. Ele inverteu a ordem e passou a ser a minha referência de vida. Tenho certeza de que está em paz”.

O número de mensagens nas redes sociais em homenagem a Nélio é considerado absurdo; o clima entre todos que o conheciam é de consternação extrema. O corpo está previsto para chegar a Campos na madrugada deste domingo (4). Será velado na capela do Cemitério do Caju; mas o sepultamento acontecerá no município de São Francisco de Itabapoana.

RESUMO DO ACIDENTE - O avião de pequeno porte caiu, na manhã dessa sexta-feira (3), logo após a decolagem. Saiu de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul, com destino a São Paulo; porém, minutos depois houve o acidente, atingindo um restaurante, provocando incêndio e mobilizando equipes de emergência na região.

Além do piloto, morreram o sócio da empresa de aviação Renan Saes e os empresários Débora Belanda Ortolani e Luiz Antonio Ortolani. A aeronave era modelo PA-46 da Piper Aircraft, prefixo PS-RBK; segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), foi fabricada em 1999 e tinha capacidade para um piloto e cinco passageiros.

Não se sabe, ainda, a causa do acidente. No entanto, de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos está realizando as primeiras apurações, fazendo a coleta de material e de dados, levantamento de danos, além de outros procedimentos necessários.