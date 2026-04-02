Frederico Paes afirmou que principal desafio é deixar uma cidade ainda melhor do que a está recebendo de Wladimir - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes afirmou que principal desafio é deixar uma cidade ainda melhor do que a está recebendo de Wladimir Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 02/04/2026 16:02

Campos – Emoção foi a marca principal da transmissão de cargo de prefeito por Wladimir Garotinho, ao vice, Frederico Paes, na manhã desta quinta-feira (2), no Teatro Trianon, em Campos dos Goytacazes (RJ). Centenas de pessoas prestigiaram. Após a oficialização, Paes convidou a ex-prefeita Rosinha Garotinho para fazer parte do governo.

Gratidão, responsabilidade e um amor imenso por Campos foram palavras fortes dos discursos de Wladimir e Paes. “Estou fazendo o que Deus falou ao meu coração. Levo comigo cada olhar, história, conquistas e dificuldades. Tudo me fortalece a continuar defendendo os interesses da minha cidade”, ressaltou.

O ex-prefeito argumentou que Campos não pode continuar perdendo oportunidades por falta de representatividade forte em Brasília: “Assumimos uma cidade ‘destruída’ e devolvemos esperança ao campista, com muito sacrifício e trabalho em equipe. Há ainda muitos desafios; mas os avanços foram significativos”, resumiu.

Wladimir lembrou que não gostava de política e acabou aprendendo só através dela é possível contribuir para a transformação socia: “Minha decisão de renunciar ao cargo é motivada pelo desejo de garantir uma representatividade forte e atuante de Campos e região em Brasília”, ratificou.

Ele renunciou ao mandato, cumprindo o prazo de desincompatibilização previsto na legislação eleitoral, com o objetivo de concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados, onde já exerceu mandato. A solenidade foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal, Fred Rangel, que recebeu a ‘carta de renúncia’ nessa quarta-feira (1) e a leu em plenário.

CONVITE A ROSINHA - Autoridades locais e de municípios do norte/noroeste do estado do Rio de Janeiro prestigiaram o ato de transmissão. Através de vídeos, foram destacadas manifestações de vereadores em homenagens a Wladimir e resumidas algumas demandas de quase cinco anos e meio de gestão.

Frederico prometeu manter o planejamento e as ações já em andamento. Avaliou que o peso da responsabilidade é bem maior; porém, observou que que Wladimir preparou a cidade, diferente de quando assumiram em 2021: “Meu desafio é deixar uma cidade melhor do que a estou recebendo. Nosso objetivo é único: continuar cuidando do município e dos munícipes”.

O prefeito ratificou que o momento é histórico de continuidade com responsabilidade, sempre com equilíbrio e foco nas pessoas; expansão de projetos pela cidade e preservação dos avanços conquistados. Um dos primeiros atos deve ser a nomeação de Rosinha Garotinho para a Secretaria de Trabalho e Renda, que aceitou o convite.

Atualmente ocupa o cargo o suplente de vereador Vinícius Madureira: “Rosinha deve ser minha secretária de Trabalho e Renda. O convite foi feito; seria uma honra tremenda para mim. Tive a experiência de trabalhar com ela - eu era presidente do Hospital dos Plantadores. Rosinha é uma pessoa muito dinâmica, assertiva, direta”, enfatiza Frederico.