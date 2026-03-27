Wladimir destacou a importância da nova unidade da Baixada Campista e que está tudo conforme as normas Anvisa e Cremerj - Foto César Ferreira/Divulgação

Wladimir destacou a importância da nova unidade da Baixada Campista e que está tudo conforme as normas Anvisa e Cremerj Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 27/03/2026 17:59 | Atualizado 27/03/2026 18:06

Campos - Na véspera de Campos dos Goytacazes (RJ) celebrar 191 anos de elevação à cidade e o governo municipal entregar o Posto de Urgência (PU) Central - onde funcionou a Unidade Pré-Hospitalar (UPH) da Saldanha Marinho -, o prefeito Wladimir Garotinho inaugurou o Centro Especializado em Tratamento de Feridas Geraldo Gomes Rangel, do Hospital São José (HSJ), nesta sexta-feira (27), na Baixada Campista.

A unidade - que funcionava como sala de curativo, com cerca de 36 mil atendimentos em 2025 - será referência no interior do estado; foi construída anexo ao prédio principal do HSJ e tem capacidade de dobrar a assistência aos pacientes, com novas salas de curativos sépticos e assépticos, sala de podologia e consultório.

O nome Geraldo Gomes Rangel é uma homenagem a uma figura popular da baixada Campista, conhecida popularmente como “Geraldo Anjinho”, que faleceu em 14 de março deste ano; ele atuou como responsável pela Casa de Cultura José Cândido de Carvalho, em Goitacazes.

"Estamos inaugurando uma referência para o tratamento e prevenção de feridas”, destacou Wladimir citando como exemplo que uma pessoa que tem diabetes e está com uma unha encravada ou com outro machucado que pode evoluir para uma ferida ou até uma amputação, é tratada na unidade para que não evolua.

“Aquelas pessoas que já têm a ferida também são tratadas no local; onde eram realizados mais de três mil atendimentos mensais e agora passou por uma modernização e ampliação”, assinalou o prefeito acentuando que está tudo conforme as normas médicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj).

PROPOSTA ANTIGA - “Agora contamos com um centro de tratamento totalmente reformado, moderno e inovador, com fluxo organizado e equipamentos de ponta para o tratamento de lesões”, ratificou o secretário de Saúde, Paulo Hirano realçando que todos os pacientes atendidos no pós-trauma, pós-queimaduras e pós-lesões graves, principalmente de membros, serão cuidados no local.

Segundo o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Arthur Borges, o Centro Especializado de Tratamento de Feridas foi pensado há mais de cinco anos: “Desde que a gente iniciou, a gente viu a importância da construção desse Centro de Tratamento, principalmente para quem mora na Baixada Campista”

Borges observou que a região da Baixada, atualmente, engloba mais de 100 mil habitantes: “Não existia uma quantidade de Unidades Básica de Saúde (UBS) para fazer os curativos dos pacientes. A gente fez um centro pensado para as necessidades daquela região pelos próximos dez anos”.

Quanto ao PU Central, que será inaugurado neste sábado, a gerente administrativa, Fernanda Sales, explicou que a mudança de nome reflete a ampliação do perfil de atendimento: “Inicialmente prevista para funcionar como Clínica do Adulto, a unidade passa a ser PU Central para incluir também atendimento de emergência pediátrica na região central da cidade”.

OUTRA REALIDADE - Fernanda detalhou que a nova estrutura contará com quatro consultórios médicos, sendo três destinados ao atendimento clínico e um à pediatria: “O espaço será voltado exclusivamente para atendimentos de urgência e emergência, sem funcionamento ambulatorial. A unidade também terá leitos de internação para adultos”.

Neste caso, a gerente detalha que serão sete vagas na enfermaria feminina e seis na masculina, além de isolamento respiratório, duas salas de estabilização, uma para adultos e outra pediátrica, sala de eletrocardiograma, sutura, inalação, hidratação, realização de testes rápidos, além de suporte de hotelaria e lavanderia.

“Haverá ainda observação pediátrica, com possibilidade de transferência para unidades de maior complexidade em casos mais graves”, frisou a gerente. Jamil Lima foi auxiliar de enfermagem do antigo PU por mais de 30 anos. Aposentado, aos 75 anos, ele se emocionou ao visitar, nesta sexta-feira (27) a nova unidade.

“Fiquei muito feliz quando vi tudo isso, mudou muita coisa. Na nossa época era mais difícil trabalhar, hoje está tudo organizado, com uma estrutura muito melhor”, assinalou comentando que o local virou outra realidade: “Um posto assim vai ser muito melhor para trabalhar e para atender. É gratificante ver isso depois de tantos anos”.