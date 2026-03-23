Depois de cerca de três décadas de projetado, empreendimento teve a pedra fundamental lançada sábado - Foto César Ferreira/Divulgação

Depois de cerca de três décadas de projetado, empreendimento teve a pedra fundamental lançada sábado Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 23/03/2026 17:59

Campos – “O Brasil vive um novo ciclo, que é o de reparo em plataformas; e esse investimento vai atrair outros e consolidar o polo industrial de Campos e Quissamã”. A expectativa é do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, ao comentar o lançamento da pedra fundamental do Complexo Logístico Industrial Farol-Barra do Furado, sábado (22).

A cerimônia aconteceu em Barra do Furado, entre Campos e Quissamã, depois de quase 30 anos de planejado. Orçado em cerca de R$ 900 milhões, o empreendimento contará com recursos 100% da iniciativa privada, por meio da BR Offshore, e prevê a qualificação profissional com prioridade para a mão de obra local, podendo gerar mais de dos mil empregos.

A iniciativa é reconhecida como estratégica no processo de desenvolvimento do norte do estado do Rio de Janeiro, alinhado a uma nova demanda mundial, que é a reciclagem de embarcações. Além de Wladimir, da primeira-dama Tassiana Oliveira e do vice-prefeito de Campos, Frederico Paes, estavam presentes o presidente da BR Offshore, Ricardo Vianna, o prefeito de Quissamã, Marcelo Viana e várias outras autoridades.

A ex-prefeita de Quissamã e atual Coordenadora de Parcerias Regionais da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Fátima Pacheco, representou o governo federal. Wladimir avalia que o momento representa uma virada histórica para a região.

O prefeito recorda que há 20 anos esteve no lançamento do Porto do Açu, em São João da Barra, que hoje gera empregos e receita e acredita que no Farol-Barra não será diferente: “Quero agradecer ao empresário Ricardo Vianna e a todo o seu grupo, que acreditaram no empreendimento, nunca desistiram”.

FORÇA DA REGIÃO - A integração regional é frisada por Frederico Paes como um dos principais pontos do projeto. “Com o Complexo Logístico Farol-Barra do Furado, vamos ter o eixo Macaé, Barra do Furado e Porto do Açu trazendo desenvolvimento e emprego para a região”, pontua o vice-prefeito argumentando. “Ao lado de Wladimir, sempre tivemos esse propósito e com o Complexo Farol-Barra do Furado vamos oferecer oportunidades para as pessoas”.

Para Marcelo Batista, esse é um projeto que mostra a força da região: “Quissamã e Campos caminharam e vão seguir caminhando juntas para garantir desenvolvimento sustentável e geração de renda para toda a população”. Do projeto consta a instalação de uma base de apoio offshore; as obras devem ter início ainda neste ano.

“A nossa proposta é implantar uma instalação de reciclagem de embarcações, que é o estaleiro voltado ao desmonte de embarcações”, adianta Ricardo Vianna, acentuando que existe toda uma legislação mundial nova que traz uma preocupação com o meio ambiente e com a segurança dos trabalhadores.