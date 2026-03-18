Com visitação aberta diariamente, o parque oferece inúmeros atrativos, alguns focados na Lagoa do Açu - Foto Divulgação

Com visitação aberta diariamente, o parque oferece inúmeros atrativos, alguns focados na Lagoa do Açu Foto Divulgação

Publicado 18/03/2026 13:35

Campos – Destinado à proteção de remanescentes de Mata Atlântica, restinga, mangues e lagoas, e destaque em razão da biodiversidade, o Parque Estadual da Lagoa do Açu (Pelag) celebra 14 anos com uma programação de eventos gratuitos e especiais voltados à educação ambiental, ciência e sustentabilidade.

Com apoio do Heliporto Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes, a programação será desenvolvida sexta-feira (20) e sábado (21), aberta ao público. No primeiro dia acontece uma Feira de Ciências, das 9h às 16h, com a participação de escolas, promovendo o conhecimento ambiental de forma prática e acessível. Haverá também a celebração do aniversário.

Para sábado está programada uma ecotrilha guiada, incluindo o plantio de mudas nativas. A proposta é incentivar a conscientização ambiental e proporcionar aos participantes uma experiência direta com a natureza, reforçando a importância da preservação dos ecossistemas locais.

Pelo terceiro ano consecutivo o Heliporto Farol de São Tomé apoia o evento: “Nosso papel vai além das operações.”, diz o superintendente do Heliporto, Rosimar Tavares assinalando que estar presente em iniciativas como essa é contribuir com a preservação ambiental e com o fortalecimento da relação com a comunidade.

A parceria é ressaltada pelo gestor do Parque Estadual, Samir Mansur: “A união com instituições que compartilham desse propósito é fundamental para ampliarmos o alcance das nossas ações e aproximarmos a população do parque”, realça Mansur.

O parque abriga espécies ameaçadas, aves migratórias e locais de desova de tartarugas, em uma área de conservação ambiental de 8.251 hectares. Localizado entre Campos e São João da Barra, na região norte do estado do Rio de Janeiro, disponibiliza trilhas interpretativas, cicloturismo, esportes náuticos na Lagoa do Açu. A sede fica na praia campista Farol de São Tomé.