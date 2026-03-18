Com visitação aberta diariamente, o parque oferece inúmeros atrativos, alguns focados na Lagoa do Açu Foto Divulgação
Programação com apoio de heliporto celebra 14 anos de parque ecológico
Celebração acontece no final de semana, no Farol de São Tomé; reserva ambiental fica entre Campos e São João da Barra
Programação com apoio de heliporto celebra 14 anos de parque ecológico
Celebração acontece no final de semana, no Farol de São Tomé; reserva ambiental fica entre Campos e São João da Barra
Complexo Logístico de R$ 850 milhões terá o lançamento oficial dia 21
Pedra fundamental será lançada em Barra do Furado; retomada do projeto foi anunciada pelo prefeito Wladimir em fevereiro
Domingo em Família marca inauguração de mais uma etapa do Parque Ecológico
Ao anunciar o evento, prefeito Wladimir Garotinho ressaltou a importância do parque para a população campista
Campos e São João da Barra no ranking de "maior poder de influência"
Mapa Rio Soft Power e Mapeamento da Industria Criativa da Firjan aponta os dois municípios como destaques no estado
Doadores de medula óssea sensibilizados em campanha para salvar vidas
Lançamento aconteceu nessa segunda-feira e vai até domingo, focada principalmente na enfermeira Juliana Ferreira
Nadadora campista de 16 anos e irmão de 12 no 1º Circuito Celebridades
Nicole e Lucca são de Campos e representam o Flamengo na competição, que acontece no final da semana no Rio de Janeiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.