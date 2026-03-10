Nicole Thuin tem 16 anos de idade, mas nada desde os cinco, já tendo conquistado mais de 370 medalhas - Foto Divulgação

Publicado 10/03/2026 19:33

Campos – Representando o polo avançado do Clube do Flamengo que funciona em Campos dos Goytacazes (RJ), os irmãos campistas Nicole e Lucca de Thuin participam, nos próximos dias 14 e 15 (sábado e domingo), do Primeiro Circuito Celebridades Infantil a Sênior.

A abertura da temporada de natação 2026 está programada para o Parque Aquático do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, pela Federação Aquática do Rio de Janeiro (Farj) reunirá atletas de vários clubes e academias do estado. Os irmãos treinam nas piscinas Clube Saldanha da Gama e do Instituto Federal Fluminense ( IFF-Centro), orientados pelo professor Jacy Sales.

Nicole tem 16 anos, e detém várias conquistas, inclusive como atleta da seleção estadual. No ano passado ela ficou em primeiro lugar no ranking do Brasil, pela Confederação Brasileira de Natação.; além de campeã nos 100 metros livre, como tempo de 57.80s no Campeonato Estadual Infantil e Juvenil de Verão.

A nadadora também conquistou o estadual e foi bicampeã brasileira. Nicole nada desde os cinco anos e já acumula mais de 370 medalhas. Já Lucca de fechou 2025 em quarta colocação do ranking brasileiro e foi bicampeão estadual na prova dos 50 metros costas. Tem 12 anos, mas começou a competir aos oito; conquistou 180 medalhas.