Nicole Thuin tem 16 anos de idade, mas nada desde os cinco, já tendo conquistado mais de 370 medalhas Foto Divulgação
Nadadora campista de 16 anos e irmão de 12 no 1º Circuito Celebridades
Nicole e Lucca são de Campos e representam o Flamengo na competição, que acontece no final da semana no Rio de Janeiro
"Mutirão da Saúde" em Campos começa dia 16, com a oferta de 23 mil exames
Quem já se encontra na fila de espera será chamado, em ordem cronológica de registro no sistema, para agendamento
Aprovados no PSF têm até sexta-feira para cumprimento de exigências
Convocação é referente a concurso do Programa Saúde da Família, realizado pela Saúde de Campos em 2008, que estava sub judice
"Bambas" do samba de Campos estão em CDs e documentário relatado em séries
Iniciativa foi da cantora, produtora e sambista Leny Moraes; pesquisa lançada por ela em 2003 está sendo desdobrada
Parceria entre dois governos garante o início da reforma de ponte em Campos
Município e estado se unem para recuperar a Barcelos Martins que teve um dos pilares do vão central abalado
