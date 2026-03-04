Orlando Portugal orienta que para solicitar o financiamento, o taxista deve estar com a permissão em dia junto IMTT - Foto César Ferreira/Divulgação

Orlando Portugal orienta que para solicitar o financiamento, o taxista deve estar com a permissão em dia junto IMTT Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 04/03/2026 15:44

Campos - “Nossa missão é garantir que o taxista tenha condições reais de renovar sua frota com juros baixos, (2% ao ano) fortalecendo o seu trabalho e oferecendo um serviço muito melhor para a população de Campos”. A declaração é do presidente do Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam), Orlando Portugal, ao anunciar três novos beneficiados pela linha Fundetáxis.

Por meio da linha de crédito disponibilizada pelo governo de Campos dos Goytacazes (RJ), três veículos zero foram entregues este ano aos permissionários Lidiana Santos Tavares (que atua no Ponto 26, em Morro do Coco), Igor Peçanha Manhães Soares (ponto em frente ao Medical Center) e Rafael Neves Cavoli (próximo à Universidade Cândido Mendes).

O programa foi implantado pelo prefeito Wladimir Garotinho em fevereiro de 2025, já tendo beneficiado 21 taxistas. Portugal ressalta: “O avanço dessas políticas públicas só é possível graças ao compromisso do prefeito Wladimir e do vice Frederico Paes, que acreditam no potencial do empreendedor local e investem em ferramentas que geram renda e dignidade para as famílias campistas”.

O presidente pontua que, para solicitar o financiamento, o taxista deve estar com a permissão em dia junto ao Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) e comprovar residência no município. Ele adianta que o interessado terá de apresentar uma lista específica de documentação para análise de crédito. A partir de então, o processo estará concluído.

Sobre todos os requisitos e a relação completa de documentos necessários, Portugal orienta que os interessados podem entrar em contato com o Fundecam pelo telefone (22) 98829-4105 (WhatsApp) ou visitar a sede, que fica na Avenida José Alves de Azevedo (altos da Rodoviária Roberto Silveira), no Centro. Os atendimentos são realizados de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.