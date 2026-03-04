Orlando Portugal orienta que para solicitar o financiamento, o taxista deve estar com a permissão em dia junto IMTT Foto César Ferreira/Divulgação
Fundetáxi garante veículos zero para permissionários, a juros baixos
Linha de crédito foi implantada por Wladimir Garotinho em fevereiro de 2025; já foram beneficiados 21 taxistas.
Nova sede da escola em Guarus atende a reivindicação antiga de moradores
Inauguração aconteceu nessa segunda-feira; unidade amplia oferta educacional na região e passa a atender cerca de 600 alunos
Financiamento para projetos florestais é direcionado à região norte fluminense
BNDES anuncia R$ 150 milhões para recuperar áreas da Mata Atlântica; Campos, São Francisco e Quissamã beneficiados
Nível do Rio Paraíba apresenta baixa em Campos, mas ponte continua interditada
De 9,87 metros, nível amanheceu em 9,32; definidas três alternativas para quem depende da Barcelos Martins
Paraíba chega a 9,28 metros em Campos e ponte no centro da cidade é interditada
Pressão da água provocou rompimento de um dos pilares da Ponte Barcelos Martins; Defesa Civil continua monitorando
Agricultura anuncia etapa da compra de alimentos, direta da agricultura familiar
Cronograma vai de março a julho, garantindo alimentos frescos e diversificados para a rede socioassistencial
