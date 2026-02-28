Secretário Almy Junior comenta que o programa cumpre um papel social e econômico ao mesmo tempo Foto César Ferreira/Divulgação
Agricultura anuncia etapa da compra de alimentos, direta da agricultura familiar
Cronograma vai de março a julho, garantindo alimentos frescos e diversificados para a rede socioassistencial
Ministério anuncia extensão da faixa de internet móvel para 31 municípios
Faixa de 700 MHz deve alcançar 148 mil pessoas; Campos, São João da Barra e São Francisco entre os beneficiados
Audiência pública do Ministério Público é focada na educação digital em escolas
Debate será na próxima terça-feira, em Campos; secretaria entende que tem tudo a ver com nova forma de se comunicar
Inea desenvolve no norte e noroeste do estado nova etapa do Limpa Rio
Ampliação das ações preventivas após o período de chuvas teve início nessa quinta-feira, começando por Campos
Paraesporte retorna às atividades depois das férias e anuncia oportunidades
Vagas são para iniciação desportiva, dança, teatro, futsal, futebol, bocha, vôlei de praia, natação e equoterapia
Assistência Social de Campos agenda para atualizar CadÚnico a partir de sexta-feira
Procedimento será on-line; vagas para atendimento em março estarão disponíveis na Central de Agendamento
