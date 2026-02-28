Secretário Almy Junior comenta que o programa cumpre um papel social e econômico ao mesmo tempo - Foto César Ferreira/Divulgação

Secretário Almy Junior comenta que o programa cumpre um papel social e econômico ao mesmo tempo Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 28/02/2026 15:06

Campos – Com recursos totalizando R$ 500 mil, proveniente do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) dará início, em março (até julho), às entregas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – Cesta Verde Campista em 2026.

A iniciativa é desenvolvida por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural (Semapi): “Estamos falando de um programa que cumpre um papel social e econômico ao mesmo tempo. É segurança alimentar para os assistidos dessas instituições, que passam a receber alimentos frescos, variados e produzidos aqui no nosso município”, destaca o secretário Almy Junior.

Na avaliação do secretário, ao mesmo tempo, é a agricultura familiar mais fortalecida, com produção diversificada e garantia de comercialização. Os últimos detalhes para o início das entregas de 2026 foram alinhadas no último dia 20, durante reunião com representantes das instituições beneficiadas, reforçando a organização e o planejamento da nova etapa do programa.

Segundo Almy, neste ano, 208 produtores rurais estão cadastrados para fornecer os alimentos. Entre as instituições beneficiadas ele aponta Associação Amigos do Rim; Associação As Marias da Baixada; Associação Beneficente Maria do Auxílio dos Cristãos; Associação Beneficente Viver Feliz; Associação de Coletivos Luz e Vida de Campos; Apape; Apae.

Também estão relacionadas: Associação Evangélica Beneficente Luz e Vida; Associação Irmãos da Solidariedade; Associação Mantenedora do Asilo Nossa Senhora do Carmo; Apoe; Centro Juvenil São Pedro; Centro POP; Dispensário São Vicente de Paulo; Instituto de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania.

E mais: Instituto Profissional São José; Instituto Esportivo Meninos de Ouro; Instituto Sawanna; Lar Fabiano de Cristo; Orquestrando a Vida; e Serviço de Assistência São José Operário. Além de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas). A divulgação do cronograma das entregas ainda não tem data definida.