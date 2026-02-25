Rodrigo Carvalho orienta que é importante as famílias estarem dentro do critério do perfil, do Cadastro Único - Foto Divulgação

Rodrigo Carvalho orienta que é importante as famílias estarem dentro do critério do perfil, do Cadastro Único Foto Divulgação

Publicado 25/02/2026 17:45

Campos – Beneficiários de programas sociais que já estejam inseridos no Cadastro Único (CadÚnico) estão sendo orientados a atualizar os dados. O agendamento on-line será aberto na próxima sexta-feira (27), pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Campos dos Goytacazes (RJ), a partir das 9h. O atendimento será ao longo do mês de março em todas as unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

O recadastramento abrange, ainda quem esteja com benefícios, como o Bolsa Família ou BPC/Loas, bloqueados; que tenham crianças que entraram em creche/escola pela primeira vez; mudou de endereço ou na renda familiar. “Para casos de mudança de escola, não é mais necessária a atualização para entrega de declaração escolar”, observa o secretário Rodrigo Carvalho.

A importância da atualização do CadÚnico como forma de permanência em programas sociais municipais e federais ´destacada por Rodrigo: “A abertura de mais um agendamento para atualização do CadÚnico traz a oportunidade para que aquele titular mantenha seus dados e dos seus familiares em dia”.

O secretário argumenta que é importante que as famílias que estejam dentro do critério do perfil, como aquelas que estão sem atualizar o cadastro há dois anos ou que precisam informar alguma mudança de renda e endereço, façam o agendamento e atualizem o CadÚnico o quanto antes.

“Outros métodos ampliam o atendimento e a possibilidade de atualização do CadÚnico, como os mutirões territorializados e as visitas domiciliares às famílias unipessoais, que são aquelas formadas por apenas uma pessoa”, assinala o secretário apontando que, em 2025, foram atendidas mais de 14 mil famílias durante mutirões.