Suledil Bernardino explica que o programa facilita quem não tem tempo durante a semana ter acesso a vários serviços Foto César Ferreira/Divulgação
Casa Civil municipal define realização da primeira Prefeitura em Ação do ano
Trata-se da 24ª edição do Programa, que está programado para o dia sete de março, no Parque Santa Rosa, em Guarus
Casa Civil municipal define realização da primeira Prefeitura em Ação do ano
Trata-se da 24ª edição do Programa, que está programado para o dia sete de março, no Parque Santa Rosa, em Guarus
Campos e Quissamã fecham parceria em apoio ao complexo Farol-Barra
Definição aconteceu durante reunião em Barra do Furado; empreendimento é de R$ 900 milhões, 100% privado
Wladimir encerra a semana entregando obras e contabiliza inaugurações
A partir de 2024, governo municipal já inaugurou quase 70 obras; Asfalto na Porta, visa o asfaltamento de 119 ruas
GMC de Campos é a primeira a garantir o porte para arma de fogo na região
Primeira turma preparada para o porte funcional tem 23 agentes; eles já podem desenvolver trabalho ostensivo
Complexo Industrial Farol/Barra favorece entrada de Campos na reciclagem naval
Empreendimento de R$ 900 milhões prevê base de apoio offshore e instalação de reciclagem de embarcações
Complexo Logístico vai gerar mais de mil empregos durante a construção
Investimento é de R$ 900 milhões, cem por cento privados; início das obras está previsto para março deste ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.