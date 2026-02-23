Suledil Bernardino explica que o programa facilita quem não tem tempo durante a semana ter acesso a vários serviços - Foto César Ferreira/Divulgação

Suledil Bernardino explica que o programa facilita quem não tem tempo durante a semana ter acesso a vários serviços Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 23/02/2026 20:39 | Atualizado 23/02/2026 20:39

Campos – Através do Prefeitura em Ação, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) facilita o acesso das comunidades a serviços disponibilizados pela municipalidade. É organizado pela Secretaria da Casa Civil, que anuncia a 23ª edição para o para o dia sete de março no Parque Santa Rosa, subdistrito de Guarus, na Escola Municipal Professora Eunícia Ferreira da Silva.

O secretário Suledil Bernardino destaca que, com o Prefeitura em Ação, o governo municipal busca garantir, em um sábado do mês, serviços a pessoas que trabalham fora ou moram em locais mais distantes da área central e às vezes não têm como buscar o atendimento de que necessitam em dias úteis ou no horário de funcionamento de determinados setores.

“O programa foi criado para levar esses serviços, de áreas como assistência social, educação, qualificação e emprego, saúde e tantas outras tantas, até a população”, realça Bernardino que os bairros contemplados recebem ações e melhorias em atendimento a solicitações dos moradores ou às demandas levantadas, antes da realização da edição.

São envolvidos os órgãos operacionais, como a Secretaria de Serviços Públicos; a de Obras; Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT); Centro de Controle de Zoonoses (CCZ); Vigilância Sanitária; Postura; Limpeza; Iluminação Pública; Patrimônio; Meio Ambiente: “É feito levantamento e realizadas ações, de acordo com as necessidades da localidade”, ratifica o secretário.

De acordo com Bernardino, a 24ª edição, atenderá públicos de todas as idades : “Sempre contamos com a participação do prefeito Wladimir Garotinho. Nos próximos dias, as secretarias já começarão a atuar no bairro, para que, no dia sete de março, estejamos com diversos serviços sendo prestados aos moradores daquela região de Guarus”.