Wladimir reinaugurou a creche da Vila dos Pescadores totalmente reformada e ampliada no Farol de São Tomé - Foto César Ferreira/Divulgação

Wladimir reinaugurou a creche da Vila dos Pescadores totalmente reformada e ampliada no Farol de São Tomé Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 21/02/2026 19:52 | Atualizado 21/02/2026 19:55

Campos – Enquanto não define se deixa o governo, em março, para ser candidato nas eleições deste ano, ou permanece no cargo, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, inaugura obras. Quinta-feira (19) ele inaugurou a Praça Hélio Lelé de Azevedo Gomes, em Ponta Grossa, na Baixada Campista; neste sábado (21), entregou outra praça e uma creche totalmente reformada, na praia do Farol de São Tomé.

Somente nos últimos dois anos Wladimir já participou de quase 70 inaugurações. Além de novas áreas de lazer nas localidades de Espinho e Beira do Taí, o prefeito lembrou que há mais de 20 praças em execução ou com início previsto, em parceria com o governo do estado.

Também em conjunto com o estado, está em andamento a primeira etapa do projeto Asfalto na Porta, visando o asfaltamento de 119 ruas do município. As equipes intensificam os trabalhos na Rua Antônio Manoel, corredor de tráfego que liga os bairros Parque Rosário, Turfe Clube e Tarcísio Miranda., cumprindo o cronograma durante o dia e à noite.

“Devido à grande extensão territorial de Campos, muitas demandas dependem de articulação entre diferentes esferas de governo, mas seguiremos construindo espaços de convivência para valorizar os bairros e localidades de Campos e melhorar a qualidade de vida da população”, observa o prefeito explicando que a primeira etapa avança em vias que cortam bairros centrais.

REFORMA GERAL - Na agenda deste sábado, Wladimir cumpriu promessa feita em dezembro aos moradores da Vila dos Pescadores, em Farol de São Tomé: entregou a Creche Felismindo Marques Barreto totalmente restruturada e a Praça Amaro Nilton, nome dado em homenagem ao comerciante da localidade, morto em janeiro deste ano.

A creche passou por reforma e obras de ampliação, passando a contar com refeitório, cozinha, despensa e área de serviço modernos, além de renovação de salas de aula, banheiros e secretaria escolar. As instalações hidráulica, elétrica e sanitária, receberam atenção. Todas as salas estão com ar condicionado instalados.

A unidade passa a atender 140 crianças, dobrando a capacidade de vagas disponível. “Eu queria ter inaugurado essa creche no final do ano passado, mas não foi possível, porque ainda faltavam alguns detalhes. A creche está melhor do que muita creche escola particular por aí”, avalia Wladimir.

NOVA PRAÇA - Segundo o prefeito, “a ação faz parte de um esforço mais amplo em prol da educação de qualidade, principal mote da rede municipal de ensino”. A secretária de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), Tânia Alberto, lembra: "Foi uma luta, por mais de dois anos, para a gente conseguir concluir a reforma e ampliação deste prédio; mas a comunidade estás recebendo uma creche digna”.

A secretária ressalta que a unidade já desenvolve projetos educativos e parcerias locais, incluindo ações ambientais vinculadas ao ecossistema da Lagoa do Açu, e a reinauguração abre espaço para a continuidade e ampliação dessas iniciativas em benefício do aprendizado além da sala de aula.

A nova praça recebeu playground com grama sintética, balanço, escorregador, futmesa e um espaço de convivência com churrasqueira. Durante a inauguração, Wladimir jogou futmesa com os moradores. “Desde a eleição em 2024 até o dia de hoje, a prefeitura entregou uma média de quadro obras por mês. Este era um espaço abandonado e agora está revitalizado”, assinala.