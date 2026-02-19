Marcelo Neves explica que cronograma preliminar indica o início das obras para o primeiro semestre de 2026 - Foto Divulgação

Marcelo Neves explica que cronograma preliminar indica o início das obras para o primeiro semestre de 2026 Foto Divulgação

19/02/2026

Campos – A oficialização da implantação de um empreendimento no Complexo Logístico Industrial Farol/ Barra do Furado, entre os municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, anunciada nessa quarta-feira (18) pelo prefeito Wladimir Garotinho, vai gerar cerca de 700“Na fase das obras poderão ser gerados cerca de 700 empregos diretos nas obras e até 1.400 indiretos na região norte do estado do Rio de Janeiro.

Em entrevista a O Dia na noite dessa quarta-feira (18), Wladimir adiantou que serão mais de mil, no geral. Nesta quinta(19), ao comentar o empreendimento de R$ 900 milhões (100% verba privada), o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Neves, detalhou que nas operações, estima-se, em um primeiro momento, cerca de 700 empregos diretos.

A preferência será por profissionais qualificados: “Prevê-se o fomento de cursos de capacitação e qualificação de mão de obra especializada, preferencialmente oriunda da região, e não estão previstas contrapartidas ou incentivos fiscais dos municípios de Campos e de Quissamã, apenas apoio institucional num primeiro momento”.

Segundo Neves, o planejamento trabalha com um cronograma preliminar para a etapa inicial: “O cronograma preliminar das obras em Barra do Furado indica o seu início para o primeiro semestre de 2026, com duração de 24 meses, e as primeiras obras deverão ser as da BR Offshore”.

Sobre as licenças ambientais existentes, o secretário assegurou que já permitem o início de determinadas obras e deverão ser aditadas com a ampliação das atividades e empreendimentos previstos: “O empreendimento da BR Offshore está em fase final de licenciamento e fase final do projeto de engenharia”.