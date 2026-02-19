Marcelo Neves explica que cronograma preliminar indica o início das obras para o primeiro semestre de 2026 Foto Divulgação
Complexo Industrial Farol/Barra favorece entrada de Campos na reciclagem naval
Empreendimento de R$ 900 milhões prevê base de apoio offshore e instalação de reciclagem de embarcações
Complexo Logístico vai gerar mais de mil empregos durante a construção
Investimento é de R$ 900 milhões, cem por cento privados; início das obras está previsto para março deste ano
Educação inscreve até 28 de fevereiro para o cadastro de reservas
Interessado deverá informar a área para a qual está habilitado; além da disponibilidade de tempo e período para atuar
Cardiologista alerta: bebida alcoólica em excesso deixa saúde vulnerável
Riscos aumentam com o calor, podendo pode elevar a pressão arterial e provocar alterações no ritmo cardíaco,
Agricultura investe na qualificação dos produtores rurais e inicia agenda
Oportunidades são garantidas por meio do programa CapacitAgro, em parceria com o Senar e o Sindicato Rural
Trio elétrico abre o "Carnaval de todos nós", com direito a "mangueirão"
Folia foi animada pelo cantor Apollo, com Wladimir Garotinho comandando o tradicional banho a "mangueirão"
