Detalhes sobre a inclusão dos projetos de Campos foram avaliados quarta-feira, na Secretara de Desenvolvimento - Foto Gustavo Araújo/Divulgação

Publicado 13/02/2026 17:16

Campos - “A participação de Campos no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora demonstra maturidade na gestão pública e compromisso com o desenvolvimento sustentável”. A observação do coordenador regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Guilherme Reche, é focado na participação de Campos dos Goytacazes (RJ) no evento, com dois projetos.

Reche realça que, “ao investir em políticas que fortalecem os micro e pequenos negócios, a administração municipal impulsiona a economia local, gera oportunidades e consolida uma parceria estratégica com o Sebrae em favor do crescimento do território”. Campos participa da premiação com o Programa do Artesanato Campista e com o Fundetáxi.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação, os dois projetos da prefeitura melhoram a renda de trabalhadores e geram oportunidades para milhares de pessoas estão participando do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2025. O primeiro concorre na categoria “Turismo e Identidade Cultural”; o outro, na “Inclusão Socioprodutiva”.

Na última quarta-feira (11), Reche e o consultor Lucas Pacheco do Sebrae visitaram a secretaria para entrevistas e coleta de evidências sobre as duas iniciativas. O subsecretário Felipe Knust resume que o Programa do Artesanato Campista foi criado em 2025 e tem como objetivo identificar os artesãos do município, seus locais de produção e tipos de produtos confeccionados.

Knust assinala que, a partir coleta das informações, a diretoria de Economia Solidária da secretaria está criando uma base de dados mais completa que permita conhecer melhor as necessidades de cada artesão e direcionar políticas públicas para a realização de oficinas, qualificações, participação em eventos e orientações voltadas ao segmento: “A primeira etapa foi a criação do Cadastro Municipal de Artesãos, que já conta com 760 profissionais inscritos”.

SOBREVIVÊNCIA - Uma das visitas da equipe do Sebrae foi à artesã Amarilis Azevedo Costa. Ela mora na localidade de Poço Gordo e trabalha com crochê desde os oito anos de idade; atualmente, coordena o projeto “Crochetando Amizades”, que qualifica cerca de 30 mulheres da Baixada Campista para que se desenvolvam no artesanato e obtenham a autonomia financeira.

“Ter o apoio da prefeitura é muito gratificante para nós. Tem gente aqui que sobrevive exclusivamente dessa renda”, reconhece a crocheteira observando que a inclusão no Cadastro Municipal dos Artesãos possibilitou uma maior visibilidade ao seu trabalho, com aumento de 50% na renda. Sobre o Fundetáxi, Knust diz que também foi criado no ano passado.

“O projeto oferece financiamento de até R$ 50 mil, através do Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam), para que os taxistas locais renovem sua frota”, relata o subsecretário acentuando que o prazo máximo de pagamento é de 48 parcelas, com juros de 2% sem acréscimo da taxa Selic: “Os recursos retornam ao fundo, sem nenhum impacto no orçamento do município”.

A VÁRIAS MÃOS - Dos dados da secretaria constam que mais de 20 taxistas já aderiram e a meta é chegar a todos os 784 táxis em circulação no município, garantindo uma frota mais moderna, confortável e econômica à população: “Campos está provando que é possível transformar a vida de milhares de empreendedores com otimização de recursos e ações de impacto”.

O presidente do Fundecam, Orlando Portugal, enfatiza que, desde 2021, o fundo trabalha com uma equipe voltada à excelência em atendimento e com apoio integral do prefeito Wladimir Garotinho: “Os resultados obtidos são frutos de ações pensadas ainda no plano de governo e realizadas a várias mãos, tendo em vista os melhores resultados. Vamos superar as expectativas em muito mais”.

As visitas técnicas aos projetos inscritos estão programadas até o dia 27 de fevereiro: “De 11 a 25 de março, haverá a avaliação das iniciativas finalistas estaduais pela comissão julgadora e definição dos vencedores. A cerimônia de premiação e divulgação dos projetos vencedores da etapa estadual deve ocorrer no dia 14 de abril, no Rio de Janeiro”, detalha Reche.