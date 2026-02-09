Atividade é voltada aos profissionais atuantes da rede municipal e dará direito à certificação pela Unirio e Ufrj - Foto Divulgação

Publicado 09/02/2026 14:58 | Atualizado 09/02/2026 15:21

Campos – Aperfeiçoar e atualizar profissionais da educação infantil é a proposta do momento do governo de Campos dos Goytacazes (RJ). Para tanto, investe na realização do Percurso Formativo do Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil (Pro-LEEI), a partir desta segunda-feira (9), até quinta (12).

A capacitação acontece na Escola de Formação dos Educadores Municipais (Eefem), no Palácio da Cultura, em três horários (8h, 13h e 17h30), no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA)com direito à certificação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e Universidade do Rio de Janeiro (Ufrj).

“O foco do programa é fortalecer as práticas pedagógicas e garantir o direito das crianças a experiências de leitura e escrita, colaborando com a meta de alfabetização do Compromisso Nacional”, frisa a articuladora do CNCA/Campos, Layla Constantino, reconhecendo a importância da iniciativa.

“Enquanto articuladora municipal, reconheço este momento como uma oportunidade ímpar de mobilização, escuta e valorização dos profissionais que atuam diretamente na educação infantil”. Ela considera os envolvidos no sistema protagonistas do processo educativo.

Para a articuladora, o percurso formativo reafirma o compromisso com práticas pedagógicas intencionais, sensíveis às especificidades da infância, que promovem o desenvolvimento da linguagem oral e escrita de forma integrada, lúdica e significativa.

FORTALECEDOR - Layla enfatiza que, ao investir na formação continuada de professores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais da educação infantil, a rede municipal avança na construção de uma educação de qualidade, equitativa e socialmente referenciada”.

Ela se diz confiante no Pro-LEEI 2026 como fortalecedor das práticas pedagógicas nas unidades educacionais, contribuindo para que cada criança de Campos tenha assegurado o direito de aprender, de se expressar e de se desenvolver plenamente desde os primeiros anos de vida.

Sobre o início do Ciclo das Avaliações Contínuas da Aprendizagem - Plataforma CNCA (voltado aos alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental), a previsão é que aconteça em março, com disponibilização dos cadernos de teste dia nove.

AVALIA RIO - A aplicação dos testes e lançamento de respostas está programada para 11 de março a 17 de abril. “Os Gestores deverão acessar a plataforma http://criancaalfabetizada.caeddigital.net - para atualizar e ajustar os dados cadastrais das turmas”, explica Layla que fala também sobre a Avalia Rio.

“A aplicação da primeira edição da avaliação, para alunos do 5º dos anos iniciais e do 9º ano dos finais do ensino fundamental está marcada para o período de 16 a 20 de março de 2026”, adianta assinalando que a logística de aplicação será previamente comunicada pela Secretaria de Estado de Educação aos diretores escolares.

O Pro-LEEI foi instituído pelo governo federal em fevereiro de 2025, por meio da Ministério da Educação (MEC), visando promover a formação continuada de professores que atuam com crianças de quatro e cinco anos na pré-escola. A meta é alcançar a totalidade dos docentes da educação infantil em todo o país.