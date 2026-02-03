As atividades são realizadas em espaço da Uenf, de terça a sexta-feira, pela manhã e durante a tarde Foto Divulgação
Paraesporte recebe inscrições e anuncia retorno a atividades dia 24 de fevereiro
Projeto sócio-esportivo é considerado o maior voltado para pessoas com deficiência do país; sede é na Uenf, em Campos
Convênio técnico é focado na melhoria do atendimento às famílias carentes
Iniciativa inclui capacitação de equipes dos Cras e Creas e, em seguida, o atendimento direto às famílias atendidas
Corpo de Bombeiros promove formatura do Projeto Botinho na praia do Farol
Com apoios do Heliporto Farol, governo municipal e Sesc, corporação formou 112 crianças e adolescentes nesta sexta-feira
Retomada de voos e investimento federal envolvem aeroporto de Campos
Codemca desdobra articulação pela volta dos voos no Bartolomeu Lisandro; enquanto ministério anuncia investimentos
Campos se mantém segundo no estado como potência em energia solar
Município já conta com potência total de 111.164 kWpico, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Gestão de royalties é debatida durante pauta da Ompetro com municípios
Uma série de reuniões com gestores dos municípios produtores de petróleo do estado do Rio foi iniciada pela organização
