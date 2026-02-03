As atividades são realizadas em espaço da Uenf, de terça a sexta-feira, pela manhã e durante a tarde - Foto Divulgação

As atividades são realizadas em espaço da Uenf, de terça a sexta-feira, pela manhã e durante a tarde Foto Divulgação

Publicado 03/02/2026 20:59

Campos – Com sede no prédio da reitoria da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes (RJ), o Paraesporte, considerado o maior projeto sócio-esportivo voltado para pessoas com deficiência do país, está com inscrições abertas para diversas modalidades. As aulas recomeçam no dia 24 de fevereiro.

Presidente-fundador do projeto, o ex-atleta da seleção brasileira de natação, Raphael Thuin, orienta que as famílias interessadas em matricular os filhos devem comparecer à sede: “O objetivo do Paraesporte é trabalhar a inclusão e a socialização das pessoas com deficiência. Para isso, contamos com uma equipe de profissionais qualificados e dedicados às famílias”.

Thuin destaca que, ao longo dos 15 anos de criação, o projeto vem trabalhando a inclusão, tendo como principal ferramenta o esporte: “Atualmente, o Paraesporte trabalha com atividades esportivas como atletismo, bocha, basquete 3x3, badminton, natação, handebol, hóquei, vôlei de praia, futsal, futebol, teatro, dança, equoterapia e hidroginástica (para as famílias), além da iniciação desportiva GR”.

As aulas acontecem de terça a sexta-feira, no turno da manhã ou à tarde. O projeto tem polo em Saquarema, Rio de Janeiro e no Distrito Federal: “Cerca de duas mil pessoas são atendidas. Este ano, cinco novos polos serão implantados”, adianta Thuin, assinalando que além da Uenf, a iniciativa conta também com parceria da Enel.