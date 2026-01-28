Marcelo Neves resume que iniciativa inclui também atualização de informações focadas no andamento de ações - Foto Divulgação

Publicado 28/01/2026 17:18

Campos - O aprimoramento da gestão dos royalties e participações especiais oriundos da produção de petróleo é priorizado na pauta da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), presidido pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho.

A iniciativa inclui também a atualização de informações focadas no andamento de ações que tramitam na justiça pleiteando correção monetária de participações governamentais depositadas à época com atraso aos municípios.

A coordenação do movimento é do secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação de Campos, Marcelo Neves (executivo da Ompetro). No último dia 20, ele recebeu a visita do controlador geral de Carapebus, Lucas Guimarães de Lima, e da procuradora adjunta do município, Vitória de Figueiredo Gusmão, para interagir sobre a pauta.

Na avaliação de Guimarães, “os royalties oriundos da atividade petrolífera permeiam múltiplas dimensões da administração municipal, planejamento orçamentário, investimentos em infraestrutura, políticas sociais, desenvolvimento econômico e transição energética”. O controlador considera fundamental o papel da Ompetro nesse contexto.

FORTALECIMENTO - O prefeito destaca a importância de a organização promover um ambiente institucional de diálogo, cooperação técnica e compartilhamento de boas práticas entre os municípios produtores e impactados: “A troca de experiência entre os municípios é essencial para o fortalecimento da gestão pública - especialmente quando envolve temas complexos e estratégicos”.

Um dia antes, Marcelo Neves havia se encontrado com o prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar (já tinha cumprido agenda também com o gestor de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, dia 14): “Esses encontros têm sido muito enriquecedores, pois nos permitem discutir temas comuns em benefício de todos os municípios, através de lutas que precisam ser travadas em conjunto”, justifica.

Neves assinala que as demandas são orientadas pelo presidente da Ompetro: “O prefeito Wladimir Garotinho entende o setor de petróleo como essencial para a região, assim como a necessidade de avançar no debate necessário sobre sustentabilidade e energia limpa”. Até o início da próxima semana, o secretário deverá anunciar o desdobramento da iniciativa.